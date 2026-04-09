राजस्थान JJM घोटाला,ACB के शिकंजे में पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल, दिल्ली से गिरफ्तारी

राजस्थान में चर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम उन्हें जल्द ही जयपुर लाकर पूछताछ करेगी।

राजस्थान में चर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम उन्हें जल्द ही जयपुर लाकर पूछताछ करेगी। इस गिरफ्तारी को जेजेएम घोटाले की जांच में अहम प्रगति माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, एसीबी कोर्ट ने इस मामले में चार फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके बाद से एसीबी की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं। इसी बीच एजेंसी को इनपुट मिला कि सुबोध अग्रवाल दिल्ली में मौजूद हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया।

एसीबी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जयपुर लाकर गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे घोटाले में शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

जेजेएम घोटाले में क्यों फंसे सुबोध अग्रवाल? जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं को लागू किया जा रहा था। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ठेकेदारों ने फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर हजारों करोड़ रुपए का भुगतान उठा लिया। इस पूरे मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई।

इस घोटाले की शुरुआत 27 जून 2023 को हुई शिकायत से मानी जाती है, जब ‘पब्लिक अगेंस्ट करप्शन’ की ओर से एसीबी और अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता एडवोकेट टीएन शर्मा ने आरोप लगाया था कि जेजेएम परियोजनाओं में इरकॉन कंपनी के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं।

शिकायत के अनुसार, इस मामले की जानकारी सबसे पहले लिखित रूप में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दी गई थी। इतना ही नहीं, इरकॉन कंपनी ने भी खुद पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि उसके नाम से जारी किए गए सर्टिफिकेट फर्जी हैं। इसके बावजूद आरोप है कि पूरे मामले को दबा दिया गया।

कोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई जांच मामला जब न्यायालय पहुंचा तो 24 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसीबी से सवाल किया कि शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। इसके बाद जांच एजेंसी पर दबाव बढ़ा और मामले में प्रगति तेज हुई।

अक्टूबर 2024 में इस घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों और संबंधित लोगों के नाम शामिल किए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सुबोध अग्रवाल फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद क्या होगा आगे? अब एसीबी की नजर इस बात पर है कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और किन-किन स्तरों पर मिलीभगत हुई। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कितना भुगतान हुआ और इसमें किन अधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका रही।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुबोध अग्रवाल से पूछताछ के बाद घोटाले की परतें और खुल सकती हैं। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी तेज हो सकती है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल इस गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जेजेएम घोटाला पहले ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अब पूर्व आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी ने इसे और गर्मा दिया है।