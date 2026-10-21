राजस्थान के झुंझुनूं में बेटों ने पिता की गला घोंटकर हत्या की, पेट्रोल डालकर जलाया; घर के पीछे गड्ढे में छिपाया शव
हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या के बाद दोनों बेटे करीब सात दिन तक परिजनों और आसपास के लोगों को उनके मुंबई जाने की बात कहते रहे। किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने शव के बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक पिता की हत्या के मामले में उसके ही दो बेटों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों बेटों ने पहले पिता की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद वारदात छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की और घर के पीछे गड्ढे में दबा दिया। शव को छिपाने के लिए उसके ऊपर खेजड़ी की लकड़ियां भी डाल दीं।
हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या के बाद दोनों बेटे करीब सात दिन तक परिजनों और आसपास के लोगों को उनके मुंबई जाने की बात कहते रहे। किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने शव के बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। लेकिन घर के पीछे से उठती बदबू ने इस पूरे मामले का राज खोल दिया। पड़ोस में रहने वाले मृतक के भतीजे को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे में दबा शव बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों बेटों शिव (32) और दीपेन्द्र (30) को गिरफ्तार कर लिया।
घटना झुंझुनूं जिले के सुलताना थाना क्षेत्र के तारा का बास गांव की है। पुलिस के मुताबिक, मामले में घरेलू विवाद हत्या की वजह सामने आया है।
जीणमाता मंदिर से लौटने के बाद हुआ था विवाद
थानाधिकारी रामनिवास ने बताया कि मृतक जुगलकिशोर जांगिड़ (52) पहले मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करते थे। उनके दोनों बेटे भी मुंबई में रहते थे। करीब एक साल पहले जुगलकिशोर गांव लौट आए थे। पुलिस के अनुसार, जुगलकिशोर शराब पीने के बाद गाली-गलौज करते थे। इस कारण घर में अक्सर विवाद होता था।
पुलिस जांच के मुताबिक, 11 अक्टूबर को जुगलकिशोर अपने परिजनों के साथ गांव के जीणमाता मंदिर गए थे। वहां भी शराब के नशे में गाली-गलौज करने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद घर में झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान बेटे शिव ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में दूसरे बेटे दीपेन्द्र की भूमिका भी सामने आने के बाद पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया।
पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, फिर गड्ढे में दबाया शव
पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने की कोशिश की। इसके लिए शव पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया। बाद में शव को घर के पीछे बने गड्ढे में दबा दिया गया। ऊपर से खेजड़ी की लकड़ियां डाल दी गईं, ताकि किसी को वहां शव होने का शक न हो।
आरोपियों को उम्मीद थी कि इस तरह वारदात का पता नहीं चलेगा। इसी बीच वे लोगों को बताते रहे कि उनके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। कई दिन तक यह कहानी चलती रही, लेकिन घर के पीछे से आने वाली बदबू ने संदेह पैदा कर दिया।
बदबू आने पर भतीजे ने दी पुलिस को सूचना
17 अक्टूबर को घर के पीछे बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले जुगलकिशोर के भतीजे को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मकान के पीछे गड्ढे में आधा दबा हुआ क्षत-विक्षत शव मिला।
पुलिस ने दोनों बेटों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। जब पुलिस ने शव के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे अनजान होने की बात कही। हालांकि, पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में दोनों बेटों की भूमिका सामने आई।
महाराष्ट्र में रहते थे दोनों आरोपी
थानाधिकारी रामनिवास के मुताबिक, पुलिस ने 19 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को डिटेन किया था। इसके बाद 20 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भाईंदर ईस्ट स्थित न्यू पायल अपार्टमेंट में रहते थे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।