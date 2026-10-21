राजस्थान के झुंझुनूं में बेटों ने पिता की गला घोंटकर हत्या की, पेट्रोल डालकर जलाया; घर के पीछे गड्ढे में छिपाया शव

हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या के बाद दोनों बेटे करीब सात दिन तक परिजनों और आसपास के लोगों को उनके मुंबई जाने की बात कहते रहे। किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने शव के बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया।

हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या के बाद दोनों बेटे करीब सात दिन तक परिजनों और आसपास के लोगों को उनके मुंबई जाने की बात कहते रहे। किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने शव के बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। लेकिन घर के पीछे से उठती बदबू ने इस पूरे मामले का राज खोल दिया।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक पिता की हत्या के मामले में उसके ही दो बेटों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों बेटों ने पहले पिता की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद वारदात छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की और घर के पीछे गड्ढे में दबा दिया। शव को छिपाने के लिए उसके ऊपर खेजड़ी की लकड़ियां भी डाल दीं।

हैरानी की बात यह है कि पिता की हत्या के बाद दोनों बेटे करीब सात दिन तक परिजनों और आसपास के लोगों को उनके मुंबई जाने की बात कहते रहे। किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने शव के बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। लेकिन घर के पीछे से उठती बदबू ने इस पूरे मामले का राज खोल दिया। पड़ोस में रहने वाले मृतक के भतीजे को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे में दबा शव बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों बेटों शिव (32) और दीपेन्द्र (30) को गिरफ्तार कर लिया।

घटना झुंझुनूं जिले के सुलताना थाना क्षेत्र के तारा का बास गांव की है। पुलिस के मुताबिक, मामले में घरेलू विवाद हत्या की वजह सामने आया है।

जीणमाता मंदिर से लौटने के बाद हुआ था विवाद थानाधिकारी रामनिवास ने बताया कि मृतक जुगलकिशोर जांगिड़ (52) पहले मुंबई में रहकर फर्नीचर का काम करते थे। उनके दोनों बेटे भी मुंबई में रहते थे। करीब एक साल पहले जुगलकिशोर गांव लौट आए थे। पुलिस के अनुसार, जुगलकिशोर शराब पीने के बाद गाली-गलौज करते थे। इस कारण घर में अक्सर विवाद होता था।

पुलिस जांच के मुताबिक, 11 अक्टूबर को जुगलकिशोर अपने परिजनों के साथ गांव के जीणमाता मंदिर गए थे। वहां भी शराब के नशे में गाली-गलौज करने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद घर में झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान बेटे शिव ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में दूसरे बेटे दीपेन्द्र की भूमिका भी सामने आने के बाद पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया।

पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, फिर गड्ढे में दबाया शव पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने की कोशिश की। इसके लिए शव पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया। बाद में शव को घर के पीछे बने गड्ढे में दबा दिया गया। ऊपर से खेजड़ी की लकड़ियां डाल दी गईं, ताकि किसी को वहां शव होने का शक न हो।

आरोपियों को उम्मीद थी कि इस तरह वारदात का पता नहीं चलेगा। इसी बीच वे लोगों को बताते रहे कि उनके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। कई दिन तक यह कहानी चलती रही, लेकिन घर के पीछे से आने वाली बदबू ने संदेह पैदा कर दिया।

बदबू आने पर भतीजे ने दी पुलिस को सूचना 17 अक्टूबर को घर के पीछे बदबू आने पर पड़ोस में रहने वाले जुगलकिशोर के भतीजे को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मकान के पीछे गड्ढे में आधा दबा हुआ क्षत-विक्षत शव मिला।

पुलिस ने दोनों बेटों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए हैं। जब पुलिस ने शव के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे अनजान होने की बात कही। हालांकि, पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में दोनों बेटों की भूमिका सामने आई।