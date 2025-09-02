rajasthan jhunjhunu school hostel class 9 student suicide राजस्थान: झुंझुनूं के स्कूल हॉस्टल में 9वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर किया सुसाइड, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: झुंझुनूं के स्कूल हॉस्टल में 9वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर किया सुसाइड

राजस्थान में झुंझुनूं जिले के बगड़ थाना क्षेत्र स्थित पीरामल गर्ल्स स्कूल का हॉस्टल रविवार को उस वक्त दहशत में आ गया

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झुंझुनूंTue, 2 Sep 2025 12:54 PM
राजस्थान में झुंझुनूं जिले के बगड़ थाना क्षेत्र स्थित पीरामल गर्ल्स स्कूल का हॉस्टल रविवार को उस वक्त दहशत में आ गया, जब 9वीं क्लास की छात्रा जीविका शर्मा (14) कमरे में फंदे से लटकी मिली। छात्रा के पिता ने वार्डन और स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रा को यहां कोई परेशानी नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतका के पिता दुर्गेश कुमार, निवासी गुरुग्राम, ने पुलिस में दी रिपोर्ट में कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती। उनका कहना है कि हॉस्टल वार्डन पूनम उसे लगातार परेशान करती थी। चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता और मानसिक दबाव बनाया जाता।

पिता ने यह भी कहा कि जून की छुट्टियों में जीविका ने घर आकर बताया था कि हॉस्टल में गलत गतिविधियां हो रही हैं। उसने कहा था कि वार्डन कुछ लड़कियों को बाहरी लड़कों से मिलवाती है। पिता के अनुसार, यही बातें बेटी ने आखिरी बार बातचीत (29 अगस्त) में भी दोहराई थीं।

दुर्गेश का कहना है कि जीविका मानसिक रूप से मजबूत थी। तीन साल से इसी स्कूल में पढ़ रही थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। वह कभी डिप्रेशन में नहीं थी। पिता का आरोप है कि यह सीधी आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद वार्डन बच्चों को रो-रोकर प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी।

स्कूल की प्रिंसिपल कविता अग्रवाल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रा सातवीं से यहां पढ़ रही थी और उसे कभी कोई समस्या नहीं हुई। हॉस्टल में जब भी बच्ची को किसी चीज की जरूरत होती, तो माता-पिता से अनुमति ली जाती थी। कई बार वे मान जाते थे और कई बार मना कर देते थे। प्रिंसिपल का कहना है कि बच्ची की परेशानी घर से जुड़ी हो सकती है।

प्रिंसिपल का दावा है कि 31 अगस्त की दोपहर छात्रा ने वार्डन से 100 रुपए मांगे थे। वार्डन ने उसे कहा कि पहले पेरेंट्स से बात करनी होगी। इसके करीब आधे घंटे बाद ही छात्रा अपने कमरे में टाई से लटकती मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बगड़ SHO चंद्रभान चौधरी ने बताया कि दोपहर 3 बजे सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पिता की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रशासन और वार्डन पर मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी।

14 साल की छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह महज आत्महत्या है, या फिर इसके पीछे किसी गहरी साजिश का हाथ है? परिजन वार्डन को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन जिम्मेदारी से दूरी बना रहा है। फिलहाल पुलिस के लिए यह मामला संवेदनशील बन चुका है।

