राजस्थान में बढ़ी गैंगवार की तपिश: झुंझुनूं में हिस्ट्रीशीटर को बीच सड़क से उठा ले गए हथियारबंद बदमाश

संक्षेप: झुंझुनूं में रविवार देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले के अपराध जगत को हिला कर रख दिया। जीत की ढाणी निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया।

झुंझुनूं में रविवार देर रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले के अपराध जगत को हिला कर रख दिया। जीत की ढाणी निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का फिल्मी अंदाज़ में अपहरण कर लिया गया। हथियारों से लैस बदमाशों ने उसकी स्कॉर्पियो को टक्कर मारी, फिर उसे जबरन खींचकर अपनी बोलेरो कैंपर में डाल लिया और फरार हो गए। रातभर पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी की, लेकिन अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। डेनिस बावरिया चूरू बाइपास पर एक शराब ठेके के पास अपनी स्कॉर्पियो में बैठा था। तभी दो बोलेरो कैंपर में सवार 6 से अधिक बदमाश वहां पहुंचे। उन्होंने डेनिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बदमाशों ने रॉड और हथियार लहराकर लोगों को डराया और डेनिस को जबरदस्ती गाड़ी से खींचकर अपने साथ ले गए।

घटना के चश्मदीदों के मुताबिक, बदमाश पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने सबकुछ महज कुछ मिनटों में किया और मौके से फरार हो गए। जाते-जाते उन्होंने डेनिस की स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की और पास खड़े ठेले को भी टक्कर मार दी। इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और एएसपी देवेंद्र राजावत मौके पर पहुंचे। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने जिलेभर में नाकाबंदी के आदेश दिए। पुलिस ने झुंझुनूं, चूरू और सीकर सीमा तक चेकपोस्ट पर सख्त निगरानी बढ़ा दी।

करीब दो घंटे की खोजबीन के बाद देर रात रसोड़ा गांव में डेनिस घायल अवस्था में मिला। बदमाश उसे पटककर भाग गए थे। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगाले जा रहे हैं।

वारदात के बाद से झुंझुनूं पुलिस गैंगवार के एंगल पर फोकस कर रही है। डेनिस बावरिया का नाम स्थानीय अपराधी गिरोहों और रंगदारी नेटवर्क से जुड़ा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बीते कुछ महीनों से झुंझुनूं और सीकर के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। डेनिस का टकराव एक अन्य गिरोह से चल रहा था, और यह अपहरण उसी रंजिश का नतीजा माना जा रहा है।

एसपी उपाध्याय ने कहा, “प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। गैंगवार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस टीमें हर संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही हैं।”

डेनिस बावरिया झुंझुनूं जिले का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। उस पर 12 से अधिक केस दर्ज हैं — जिनमें मारपीट, रंगदारी, लूट, अवैध हथियार रखना और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, डेनिस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, जिनमें वह बाल-बाल बचा था। पुलिस को शक है कि इस बार प्रतिद्वंद्वी गैंग ने उसे सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया।

अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात के बाद झुंझुनूं शहर और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। पुलिस ने देर रात तक गश्त बढ़ा दी और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है।