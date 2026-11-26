वसुंधरा राजे के गढ़ में 21 साल की वर्षा झाला ने लहराया परचम; 1 वोट से कांग्रेस को पछाड़ा
जिला प्रमुख के चुनाव में वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कुसुमलता मीणा के खाते में 16 वोट आए। जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी।
झालावाड़ में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे की जंग आखिरी वोट तक पहुंच गई। एक तरफ कांग्रेस के 16 जिला परिषद सदस्य जीत के भरोसे खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने किले को बचाने की कोशिश में जुटी थी। नतीजा आया तो महज एक वोट ने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी। 21 साल की वर्षा झाला ने कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता मीणा को एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा।
जिला प्रमुख के चुनाव में वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कुसुमलता मीणा के खाते में 16 वोट आए। जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था। लेकिन मतदान के बाद नतीजों ने साफ कर दिया कि संख्या बल की लड़ाई में बीजेपी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस के पास मजबूत मौजूदगी थी, लेकिन जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक वोट कम पड़ गया।
एक-एक वोट पर टिकी थीं दोनों पार्टियों की नजरें
चुनाव से पहले झालावाड़ की सियासत में क्रॉस वोटिंग की आशंका ने दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा रखी थीं। बीजेपी को अपने सदस्यों के टूटने का डर था। यही वजह रही कि पार्टी ने अपने जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती। मतदान के दौरान बीजेपी के सभी 17 सदस्यों ने वर्षा झाला के पक्ष में वोट किया।
दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने सदस्यों के समर्थन का भरोसा था। लेकिन अंतिम परिणाम में बीजेपी ने 17-16 से बाजी मार ली। एक वोट के इस अंतर ने जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला कर दिया। इस जीत के साथ बीजेपी ने झालावाड़ जिला परिषद पर अपना कब्जा बरकरार रखा।
जीत के बाद गूंजे वसुंधरा राजे के समर्थन में नारे
नतीजे घोषित होते ही जिला परिषद परिसर का माहौल बदल गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जीत की घोषणा के साथ ही ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वर्षा झाला का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी हुई।
झालावाड़ को लंबे समय से वसुंधरा राजे का सियासी गढ़ माना जाता है। ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की यह जीत पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यह नतीजा किसी झटके से कम नहीं है। 16 सीटें हासिल करने के बावजूद पार्टी जिला परिषद की सबसे अहम कुर्सी अपने नाम नहीं कर सकी।
कौन हैं 21 साल की वर्षा झाला?
जिला प्रमुख की कुर्सी संभालने जा रहीं वर्षा झाला की उम्र 21 साल 7 महीने है। उनका जन्म 28 जुलाई 2005 को हुआ था। वे झालावाड़ जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से सदस्य निर्वाचित हुई हैं। वर्षा बीए सेकंड ईयर के साथ बीएड की पढ़ाई भी कर रही हैं।
उनके पिता प्रताप सिंह झाला उर्फ पिंटू बना किसान हैं और रायपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी मां हेमकंवर गृहिणी हैं। परिवार में उनका एक छोटा भाई यशपाल सिंह झाला भी है।
वर्षा ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सीमा कंवर को 4797 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अब जिला प्रमुख के चुनाव में भी उन्होंने एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पारी की मजबूत शुरुआत की है।
जनता के काम को बताया पहली प्राथमिकता
जीत के बाद वर्षा झाला ने कहा कि आमजन के काम करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जिला परिषद में आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके सामने अब जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को गति देने, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और आमजन की समस्याओं का समाधान करने की चुनौती होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।