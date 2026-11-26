जिला प्रमुख के चुनाव में वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कुसुमलता मीणा के खाते में 16 वोट आए। जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी।

चुनाव से पहले झालावाड़ की सियासत में क्रॉस वोटिंग की आशंका ने दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा रखी थीं। बीजेपी को अपने सदस्यों के टूटने का डर था।

झालावाड़ में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे की जंग आखिरी वोट तक पहुंच गई। एक तरफ कांग्रेस के 16 जिला परिषद सदस्य जीत के भरोसे खड़े थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने किले को बचाने की कोशिश में जुटी थी। नतीजा आया तो महज एक वोट ने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी। 21 साल की वर्षा झाला ने कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता मीणा को एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा।

जिला प्रमुख के चुनाव में वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कुसुमलता मीणा के खाते में 16 वोट आए। जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था। लेकिन मतदान के बाद नतीजों ने साफ कर दिया कि संख्या बल की लड़ाई में बीजेपी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस के पास मजबूत मौजूदगी थी, लेकिन जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक वोट कम पड़ गया।

एक-एक वोट पर टिकी थीं दोनों पार्टियों की नजरें चुनाव से पहले झालावाड़ की सियासत में क्रॉस वोटिंग की आशंका ने दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा रखी थीं। बीजेपी को अपने सदस्यों के टूटने का डर था। यही वजह रही कि पार्टी ने अपने जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती। मतदान के दौरान बीजेपी के सभी 17 सदस्यों ने वर्षा झाला के पक्ष में वोट किया।

दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने सदस्यों के समर्थन का भरोसा था। लेकिन अंतिम परिणाम में बीजेपी ने 17-16 से बाजी मार ली। एक वोट के इस अंतर ने जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला कर दिया। इस जीत के साथ बीजेपी ने झालावाड़ जिला परिषद पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

जीत के बाद गूंजे वसुंधरा राजे के समर्थन में नारे नतीजे घोषित होते ही जिला परिषद परिसर का माहौल बदल गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। जीत की घोषणा के साथ ही ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वर्षा झाला का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी हुई।

झालावाड़ को लंबे समय से वसुंधरा राजे का सियासी गढ़ माना जाता है। ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की यह जीत पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यह नतीजा किसी झटके से कम नहीं है। 16 सीटें हासिल करने के बावजूद पार्टी जिला परिषद की सबसे अहम कुर्सी अपने नाम नहीं कर सकी।

कौन हैं 21 साल की वर्षा झाला? जिला प्रमुख की कुर्सी संभालने जा रहीं वर्षा झाला की उम्र 21 साल 7 महीने है। उनका जन्म 28 जुलाई 2005 को हुआ था। वे झालावाड़ जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से सदस्य निर्वाचित हुई हैं। वर्षा बीए सेकंड ईयर के साथ बीएड की पढ़ाई भी कर रही हैं।

उनके पिता प्रताप सिंह झाला उर्फ पिंटू बना किसान हैं और रायपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी मां हेमकंवर गृहिणी हैं। परिवार में उनका एक छोटा भाई यशपाल सिंह झाला भी है।

वर्षा ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सीमा कंवर को 4797 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अब जिला प्रमुख के चुनाव में भी उन्होंने एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पारी की मजबूत शुरुआत की है।