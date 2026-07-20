राजस्थान के झालावाड़ में सामूहिक भोज से बिगड़ी 90 लोगों की तबीयत

घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। बीमार लोगों को एंबुलेंस और अन्य निजी वाहनों की मदद से भवानीमंडी के सरकारी अस्पताल के अलावा आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।l

राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में आयोजित एक सामूहिक भोज के बाद करीब 90 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शुरुआती तौर पर मामले में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी मरीजों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है।

चिश्ती समुदाय के सामूहिक भोज के बाद बिगड़ी तबीयत जानकारी के अनुसार, भवानीमंडी स्थित ईदगाह परिसर में चिश्ती समुदाय की ओर से सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भोजन करने के कुछ समय बाद ही कई लोगों को अचानक घबराहट, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। देखते ही देखते बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। बीमार लोगों को एंबुलेंस और अन्य निजी वाहनों की मदद से भवानीमंडी के सरकारी अस्पताल के अलावा आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एक साथ बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से अस्पतालों में कुछ समय के लिए दबाव की स्थिति बन गई। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने तत्काल सभी मरीजों का इलाज शुरू किया और आवश्यक दवाइयां व तरल पदार्थ (फ्लूइड) दिए।

समय पर इलाज मिलने से मरीजों की हालत में सुधार अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज शुरू होने के बाद उनकी स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिला। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश मरीजों को उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत थी, जिनका समय रहते उपचार कर दिया गया। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है और किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं बताई गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (बीसीएमएचओ) डॉ. विकास जैन भी भवानीमंडी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों से इलाज की पूरी जानकारी ली। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी मरीजों के बेहतर उपचार और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर फूड प्वाइजनिंग की आशंका लग रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

भोज में परोसे गए खाद्य पदार्थों के लिए जाएंगे सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम अब सामूहिक भोज में परोसे गए खाद्य पदार्थों की जांच कराने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार भोजन के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोगों की तबीयत खराब होने की वजह भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी या कोई अन्य कारण।

जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला फूड प्वाइजनिंग का है या इसके पीछे कोई और वजह रही। यदि जांच में खाद्य पदार्थों में लापरवाही या गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आती हैं तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की निगरानी की जा रही है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित अपडेट लिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की अपील की है।