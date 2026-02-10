कानून का खौफ खत्म, राजस्थान में ज्वेलर की हत्या पर भड़के सांसद हनुमान बेनीवाल

संक्षेप: राजस्थान के नागौर जिले की स्वर्ण नगरी मेड़ता सिटी में मंगलवार देर रात ज्वैलर पंकज सोनी की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य हत्याकांड ने न केवल प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सियासी तापमान भी अचानक तेज हो गया है।

राजस्थान के नागौर जिले की स्वर्ण नगरी मेड़ता सिटी में मंगलवार देर रात ज्वैलर पंकज सोनी की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य हत्याकांड ने न केवल प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सियासी तापमान भी अचानक तेज हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है।

मंगलवार रात मेड़ता सिटी के ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में दो बदमाशों ने घुसकर दुकान मालिक पंकज सोनी पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में पंकज सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत और आक्रोश दोनों साफ नजर आ रहे हैं।

सांसद बेनीवाल का प्रशासन पर तीखा प्रहार घटना की सूचना मिलते ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसे अत्यंत दुःखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने कहा कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या है। बेनीवाल ने तुरंत राजस्थान पुलिस के महानिदेशक और नागौर के पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बातचीत कर इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

सांसद बेनीवाल ने बयान जारी कर कहा, “अजमेर जिले से RLP परिवार के सदस्य आशीष सोनी के भाई पंकज सोनी की नागौर जिले के मेड़ता में निर्मम हत्या अत्यंत दुःखद है। बदमाशों में कानून का जरा भी भय नहीं बचा है। दुःख की इस घड़ी में पूरा RLP परिवार सोनी परिवार के साथ खड़ा है।”

मुख्यमंत्री से सीधी अपील, चेतावनी भी हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी अपील की कि गृह मंत्रालय के माध्यम से इस मामले में त्वरित और कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान अब अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। अन्य राज्यों के अपराधी यहां आकर बेखौफ हत्याएं कर रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है।

मोर्चरी के बाहर धरना, RLP का खुला समर्थन पंकज सोनी का शव फिलहाल मेड़ता अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। परिजन और समाजजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरने में मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, RLP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में RLP कार्यकर्ता मौजूद हैं।

हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, RLP पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है।

बाजार बंद, व्यापारियों में दहशत हत्याकांड के बाद मेड़ता सिटी के बाजार बंद हैं। व्यापारियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। स्थानीय व्यापार मंडलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ज्वेलरी शोरूम जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे।

फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। हालांकि, परिजनों का साफ कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन और धरना जारी रहेगा।