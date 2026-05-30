तबादलों से बदला राजस्थान जनसंपर्क विभाग का ढांचा, 27 अधिकारी-कर्मचारी हुए इधर से उधर
राजस्थान सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा जारी आदेशों के तहत कुल 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।
राजस्थान सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा जारी आदेशों के तहत कुल 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव में जनसंपर्क सेवा के 20 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। विभागीय स्तर पर इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
CMO और प्रमुख शाखाओं में नई नियुक्तियां
जारी आदेशों के अनुसार रजनीश शर्मा को क्षेत्र प्रचार शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं तरूण जैन को मुख्यमंत्री प्रेस सेल में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। इसके अलावा नितेश सिंह गोयल, मोहित जैन और नरेन्द्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में जनसंपर्क अधिकारी (PRO) और सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को सरकार की जनसंपर्क रणनीति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मुख्यालय और प्रकाशन इकाइयों में भी बदलाव
विभागीय फेरबदल के तहत विजय खण्डेलवाल की ईएनजी मुख्यालय में वापसी हुई है। वहीं हेत प्रकाश को राजस्थान संवाद का सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है। पूनम खण्डेलवाल को सोशल मीडिया मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आशुराज आनन्द को सूचना केंद्र जयपुर का दायित्व दिया गया है। डिजिटल और प्रकाशन इकाइयों में किए गए ये बदलाव विभाग की सूचना प्रसारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों में नई जिम्मेदारियां
आदेशों के अनुसार ओटाराम चौधरी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं सुरेन्द्र सामरिया को पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारी मिली है। सतीश सोनी को जेवीवीएनएल अजमेर में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा सूर्यकान्त को चूरू में पीआरओ तथा महिपाल सिंह को ब्यावर में पीआरओ के रूप में तैनात किया गया है। पल्लव जोशी को पुलिस कमिश्नरेट में सेवाएं देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कई अधिकारियों को मिली नई तैनाती
फेरबदल के तहत अमनदीप, दीपशिखा, दिनेश कुमार और मोहनलाल सहित कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नई विभागीय जिम्मेदारियां दी गई हैं। विभाग का मानना है कि अधिकारियों की नई तैनाती से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा। साथ ही सूचना के त्वरित और प्रभावी प्रसार में भी मदद मिलेगी।
सरकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार पर रहेगा फोकस
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सरकार की योजनाओं और नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में विभाग में किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जनसंपर्क व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना माना जा रहा है। अधिकारियों की नई नियुक्तियों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और नीतिगत निर्णयों का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावी ढंग से किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय हलकों में इस फेरबदल को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा लाने वाला कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।