तबादलों से बदला राजस्थान जनसंपर्क विभाग का ढांचा, 27 अधिकारी-कर्मचारी हुए इधर से उधर

राजस्थान सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा जारी आदेशों के तहत कुल 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा जारी आदेशों के तहत कुल 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव में जनसंपर्क सेवा के 20 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। विभागीय स्तर पर इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

CMO और प्रमुख शाखाओं में नई नियुक्तियां जारी आदेशों के अनुसार रजनीश शर्मा को क्षेत्र प्रचार शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं तरूण जैन को मुख्यमंत्री प्रेस सेल में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। इसके अलावा नितेश सिंह गोयल, मोहित जैन और नरेन्द्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में जनसंपर्क अधिकारी (PRO) और सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को सरकार की जनसंपर्क रणनीति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यालय और प्रकाशन इकाइयों में भी बदलाव विभागीय फेरबदल के तहत विजय खण्डेलवाल की ईएनजी मुख्यालय में वापसी हुई है। वहीं हेत प्रकाश को राजस्थान संवाद का सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है। पूनम खण्डेलवाल को सोशल मीडिया मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आशुराज आनन्द को सूचना केंद्र जयपुर का दायित्व दिया गया है। डिजिटल और प्रकाशन इकाइयों में किए गए ये बदलाव विभाग की सूचना प्रसारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों में नई जिम्मेदारियां आदेशों के अनुसार ओटाराम चौधरी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं सुरेन्द्र सामरिया को पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारी मिली है। सतीश सोनी को जेवीवीएनएल अजमेर में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा सूर्यकान्त को चूरू में पीआरओ तथा महिपाल सिंह को ब्यावर में पीआरओ के रूप में तैनात किया गया है। पल्लव जोशी को पुलिस कमिश्नरेट में सेवाएं देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई अधिकारियों को मिली नई तैनाती फेरबदल के तहत अमनदीप, दीपशिखा, दिनेश कुमार और मोहनलाल सहित कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नई विभागीय जिम्मेदारियां दी गई हैं। विभाग का मानना है कि अधिकारियों की नई तैनाती से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा। साथ ही सूचना के त्वरित और प्रभावी प्रसार में भी मदद मिलेगी।