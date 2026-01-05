राजस्थान के जालोर में NH हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

संक्षेप: राजस्थान के जालोर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर सांचौर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

राजस्थान के जालोर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर सांचौर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में अब तक तीन यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बस काफी तेज रफ्तार में थी। आहोर के अगवरी गांव के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।

मौके पर ही दो की मौत, अस्पताल में एक ने तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल एक अन्य यात्री ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना पुलिस, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से आहोर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जालोर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

आहोर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि बस सांचौर से जयपुर जा रही थी और हादसा रात करीब 10 बजे के आसपास हुआ। बस में सवार यात्रियों की संख्या काफी अधिक थी। तेज रफ्तार और संभवतः ओवरलोडिंग हादसे का कारण हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

हाईवे पर लगा जाम, यातायात प्रभावित

बस पलटने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से किनारे कराया। इसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारू किया गया।

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के बाद आसपास के गांवों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में पुलिस की मदद की। कई यात्रियों को प्राथमिक उपचार स्थानीय स्तर पर भी दिया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से कई घायलों की जान बचाई जा सकी।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने यात्रियों और बस चालकों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बचें। साथ ही बस संचालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने की सख्त हिदायत दी गई है।

हादसे की जांच जारी