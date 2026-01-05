Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan jalore nh highway private bus accident three dead injured
राजस्थान के जालोर में NH हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

राजस्थान के जालोर में NH हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

संक्षेप:

राजस्थान के जालोर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर सांचौर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 

Jan 05, 2026 10:17 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के जालोर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर सांचौर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में अब तक तीन यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बस काफी तेज रफ्तार में थी। आहोर के अगवरी गांव के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।

मौके पर ही दो की मौत, अस्पताल में एक ने तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल एक अन्य यात्री ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही आहोर थाना पुलिस, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से आहोर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जालोर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

आहोर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि बस सांचौर से जयपुर जा रही थी और हादसा रात करीब 10 बजे के आसपास हुआ। बस में सवार यात्रियों की संख्या काफी अधिक थी। तेज रफ्तार और संभवतः ओवरलोडिंग हादसे का कारण हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

हाईवे पर लगा जाम, यातायात प्रभावित

बस पलटने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से किनारे कराया। इसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारू किया गया।

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के बाद आसपास के गांवों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में पुलिस की मदद की। कई यात्रियों को प्राथमिक उपचार स्थानीय स्तर पर भी दिया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से कई घायलों की जान बचाई जा सकी।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने यात्रियों और बस चालकों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बचें। साथ ही बस संचालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने की सख्त हिदायत दी गई है।

हादसे की जांच जारी

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बस चालक से पूछताछ की जा रही है। तकनीकी खराबी, तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही—इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Road Accident Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।