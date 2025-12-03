राजस्थान: जल जीवन मिशन घोटाले में 7 महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

संक्षेप: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में जमानत प्रदान कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में जमानत प्रदान कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने जारी किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महेश जोशी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अगस्त में दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया और उन्हें राहत प्रदान करते हुए जमानत मंजूर कर ली।

पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि मामले में विस्तृत जांच चल रही है, और इतने लंबे समय से हिरासत में रह रहे आरोपी को जमानत देना न्यायोचित है। अदालत ने यह भी माना कि जांच एजेंसी द्वारा आवश्यक दस्तावेज और बयान पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं और अब आरोपी की उपस्थिति जांच में बाधा नहीं डालेगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 70 वर्षीय महेश जोशी को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया था। जोशी को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों रुपये की अनियमितताएँ हुईं, जिनमें जोशी की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

ईडी का मामला राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई उस प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें जल जीवन मिशन (JJM) योजना में ठेकों के आवंटन, सामग्री की खरीद और कार्यों के निष्पादन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप थे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

ACB ने अपनी FIR में आरोप लगाया था कि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई ठेकेदारों को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाया गया और तकनीकी नियमों की अनदेखी की गई। इसी FIR के आधार पर ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।

राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) विभाग द्वारा किया जा रहा था। पिछली अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी इस विभाग के मंत्री थे, जिसके चलते उनकी भूमिका पर सवाल उठे। ईडी का आरोप था कि मंत्री पद पर रहते हुए ली गई कुछ प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियाँ अनियमित थीं।

हालांकि, जोशी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि उन्होंने विभागीय नियमों का पालन करते हुए सभी निर्णय लिए।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद महेश जोशी को तय शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया है।