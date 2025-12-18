राजस्थान में 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ACBका एक्शन ,5 फरार आरोपी अरेस्ट

संक्षेप: राजस्थान में सामने आए करीब 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान में सामने आए करीब 900 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीबी जयपुर मुख्यालय की टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे इन आरोपियों को दबोच लिया है। ये सभी आरोपी चालान पेश होने के बाद से फरार थे और लगातार जांच एजेंसियों से बचते फिर रहे थे।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, घोटाले में भ्रष्टाचार की आशंका के चलते कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया था। इन्हीं मोबाइल नंबरों पर हुई बातचीत के आधार पर एसीबी को पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद इन आरोपियों को प्रकरण में नामजद किया गया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल एसीबी इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और घोटाले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में महेश कुमार मित्तल, उसका बेटा हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, पीयूष जैन, उमेश कुमार शर्मा और गोपाल कुमावत शामिल हैं। आरोपी महेश कुमार मित्तल गणपति ट्यूबवेल फर्म का प्रोपराइटर है, जबकि पीयूष जैन श्याम ट्यूबवेल फर्म का मालिक बताया गया है।

वहीं उमेश कुमार शर्मा श्याम ट्यूबवेल फर्म में मैनेजर और लाइजनिंग ऑफिसर की भूमिका में था। इसके अलावा गोपाल कुमावत जलदाय विभाग (PHED) का तत्कालीन लेखाधिकारी रहा है। एसीबी का मानना है कि इन सभी ने आपसी मिलीभगत से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।

एसीबी की जांच में सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों में भारी अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि ठेकेदारों, विभागीय अधिकारियों और दलालों ने मिलीभगत कर घटिया और अधूरे काम को पूरा दिखाते हुए मेजरमेंट बुक में गलत जानकारियां भरीं। इसके जरिए राजकोष से करोड़ों रुपये का भुगतान उठा लिया गया।

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, इस घोटाले की पहली परत भी एसीबी ने ही खोली थी। उस समय संदिग्ध मोबाइल नंबरों की निगरानी के दौरान सामने आया कि जलदाय विभाग के अफसर, ठेकेदार और बिचौलिये लगातार संपर्क में थे और पैसों के लेनदेन की बातचीत कर रहे थे। शुरुआती कार्रवाई में एसीबी ने ट्रैप लगाकर ठेकेदारों, दलालों और दो अधिकारियों को 2.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो करोड़ों रुपये के घोटाले और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आते चले गए। सर्विलांस पर रिकॉर्ड हुई बातचीत से यह साफ हुआ कि सरकारी योजनाओं के नाम पर सुनियोजित तरीके से लूट की जा रही थी।