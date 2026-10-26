राजस्थान में वोट डालने जा रहे लोगों की बोलेरो की पिकअप से भिड़ंत, एक की मौत; 10 घायल

गांव में मतदान करने की मंशा से निकले इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गांव में मतदान करने की मंशा से निकले इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

राजस्थान के जैसलमेर गांव में सरपंच चुनने के लिए वोट डालने की तैयारी थी। बोलेरो कैंपर में सवार होकर लोग अपने पैतृक गांव खारा तवारी के लिए निकले थे। सफर का मकसद मतदान में हिस्सा लेना था, लेकिन जैसलमेर जिले में नेहराई गांव के पास रास्ते के एक मोड़ पर अचानक ऐसा हादसा हुआ कि खुशियों और उम्मीदों से शुरू हुआ सफर मातम में बदल गया। बोलेरो कैंपर और पिकअप की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए।

हादसा शनिवार शाम का है। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बोलेरो में सवार लोगों के लिए गांव पहुंचने का सफर अस्पताल तक पहुंचने की जद्दोजहद में बदल गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जुड़ी जानकारी जुटाई।

मजदूरी के लिए आए थे जैसलमेर, वोट डालने लौट रहे थे गांव बोलेरो कैंपर में सवार लोग फलोदी जिले के खारा तवारी गांव के रहने वाले थे। ये लोग मजदूरी के सिलसिले में जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में आए हुए थे। सरपंच चुनाव में मतदान करने के लिए वे अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नेहराई गांव के पास मोड़ पर उनकी बोलेरो कैंपर सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई।

गांव में मतदान करने की मंशा से निकले इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बोलेरो में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी सवार थे, जो टक्कर में घायल हुए।

राहगीर बना मददगार, घायलों को पहुंचाया अस्पताल हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक राहगीर आगे आया। उसने घायलों को जैसलमेर के श्री जवाहिर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे।

इलाज के दौरान सुमेर ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद परिवार और परिचितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमेर के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में घायल अचलाराम की हालत को देखते हुए उसे आगे के उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। अन्य घायलों का श्री जवाहिर अस्पताल में उपचार जारी रहा।

नेहराई चौकी क्षेत्र में हुआ हादसा मोहनगढ़ थाने के सहायक उपनिरीक्षक जालम सिंह के अनुसार, दुर्घटना नेहराई पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। बोलेरो कैंपर में सवार लोगों के अलावा पिकअप में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति भी घायल हुआ। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल पर ही रहे।