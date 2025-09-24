राजस्थान: जैसलमेर में फाइनेंस कर्मचारी ने किया सुसाइड

जैसलमेर में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नागौर निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। वह श्रीराम फाइनेंस में रिकवरी एजेंट के तौर पर कार्यरत था और जैसलमेर शहर में किराए के मकान में अकेले रह रहा था।

जैसलमेर में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नागौर निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। वह फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर कार्यरत था और जैसलमेर शहर में किराए के मकान में अकेले रह रहा था। यह दुखद घटना शहर के भाटिया मुक्ति धाम के पास हुई, जहां मृतक किराए से रह रहा था।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आत्महत्या से पहले मृतक ने अपने भाई को फोन किया था। हालांकि उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद ही सुसाइड के सही कारणों का पता चल पाएगा।

कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे के बाद की है। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे मिली। मृतक के कमरे से शराब की बोतल बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह के चलते उसने यह कदम उठाया होगा।

पुलिस के अनुसार मृतक के पड़ोस में रहने वाला युवक सुबह उसकी बाइक लेने के लिए आया था। जब उसने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। विकास कमरे में पंखे के हुक से लटका हुआ था। युवक ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर में घटना स्थल पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर एम्बुलेंस की मदद से जवाहिर हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया। पोस्टमॉर्टम परिजनों की मौजूदगी में ही कराया जाएगा।

शहर कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि उसने आत्महत्या करने से पहले अपने भाई से बात की थी। परिवार के आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि कमरे से बरामद शराब की बोतल और आत्महत्या से पहले भाई को किया गया फोन, इस मामले की कड़ी हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक कारण क्या था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों से बातचीत और उनके बयान दर्ज करने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक अक्सर काम में व्यस्त रहता था और अधिक मेल-जोल नहीं रखता था। अचानक हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की दिशा तय होगी। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है।

फाइनेंस कंपनी में कार्यरत युवा कर्मचारी की अचानक मौत से सहकर्मी भी स्तब्ध हैं। मृतक के बारे में जानकारी मिलते ही उसके परिजनों को सूचित किया गया। नागौर से परिवार जैसलमेर के लिए रवाना हो चुका है। परिवार के पहुंचने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या थी।