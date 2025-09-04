राजस्थान: जैसलमेर में किसान की हत्या के बाद 400 पुलिसकर्मी तैनात,कर्फ्यू जैसे हालात

राजस्थान के जैसलमेर जिले का डांगरी गांव इन दिनों क्राइम सीन जैसा नजर आ रहा है। हर गली में पुलिस के जवान, चौक-चौराहों पर पहरा और गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा

राजस्थान के जैसलमेर जिले का डांगरी गांव इन दिनों क्राइम सीन जैसा नजर आ रहा है। हर गली में पुलिस के जवान, चौक-चौराहों पर पहरा और गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा… वजह है एक किसान की हत्या, जिसने शिकार रोकने की हिम्मत दिखाई थी।

डांगरी गांव के पास खेत में 50 वर्षीय किसान खेतसिंह चारपाई पर सो रहा था। रात के अंधेरे में कुछ बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों का इरादा साफ था—बदला लेना। खेतसिंह ने कुछ दिन पहले हिरण का पीछा कर रहे लोगों को रोक दिया था और शिकार न करने की चेतावनी दी थी। यही उनकी जान का सबसे बड़ा अपराध साबित हुआ।

हमलावरों ने उन पर बेरहमी से हमला किया। लाठी-डंडों से पीटा और अधमरा छोड़कर भाग निकले। किसान पूरी रात खेत में बेसुध पड़ा रहा। सुबह जब पड़ोसियों ने उन्हें नहीं देखा तो खेत पहुंचे और चारपाई से नीचे गिरा लहूलुहान पाया।

खेतसिंह को फतेहगढ़ सीएचसी लाया गया, फिर बाड़मेर रेफर किया गया। लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर गांव तक पहुंची और माहौल अचानक बदल गया। शोक गुस्से में बदल गया। बाजार बंद कर दिए गए, भीड़ ने तीन दुकानों को आग के हवाले कर दिया।

हालात बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया और देखते-ही-देखते डांगरी गांव पुलिस छावनी में बदल गया।

गांव की गलियों में अब सन्नाटा है, लेकिन हर मोड़ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। 400 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी गांव में खौफ का माहौल बना रही है। एसपी अभिषेक शिवहरे का कहना है—“हालात काबू में हैं, लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में रहें।”

लेकिन हकीकत यह है कि गांव में हर चेहरा डरा हुआ है। हर किसी के मन में सवाल है कि क्या सिर्फ़ शिकार रोकने की वजह से किसान की जान ले ली गई?

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह की घटनाओं का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।

लेकिन ग्रामीणों के मन में सवाल है कि वन विभाग और प्रशासन अब तक शिकारियों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं करता? क्यों शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे जागरूक किसान तक को मौत के घाट उतार देते हैं?