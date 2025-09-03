राजस्थान में हिरण के शिकार को रोकना पड़ा भारी; किसान की हत्या से गांव में तनाव

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के सांगड़ थाना इलाके के डांगरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के सांगड़ थाना इलाके के डांगरी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। हिरण के शिकार को रोकना एक किसान के लिए मौत की वजह बन गया। खेत में सो रहे किसान पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष की दुकान में आगजनी कर दी। हालात तनावपूर्ण देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और गांव में बेरिकेडिंग कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

घटना मंगलवार देर रात की है। खेत सिंह (50) पुत्र लखारा सिंह निवासी डांगरी खेत में सो रहे थे। तभी गांव के ही तीन लोग लाडू खान, आलम खान और खेते खान वहां पहुंचे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद घायल किसान पूरी रात खून से लथपथ खेत में पड़ा रहा। सुबह आसपास के किसानों ने देखा तो तुरंत फतेहगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बाड़मेर रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान खेत सिंह ने दम तोड़ दिया।

हत्या की खबर मिलते ही गांव में गुस्सा फैल गया। बुधवार शाम करीब 6 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के परिजनों की टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी। इससे स्थिति बिगड़ने लगी तो सांगड़ थाना पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आया। मौके पर पुलिस बल बुलाकर हालात काबू में किए गए। पुलिस ने गांव में गश्त तेज कर दी है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है।

जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हत्या के मामले में शामिल तीन आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक वाहन भी जब्त किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या की जड़ हिरण के शिकार को लेकर हुआ विवाद है। एसपी ने कहा कि गांव में किसी तरह की अफवाह फैलने न पाए, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है।

हत्या की घटना का सीधा संबंध दस दिन पहले की बहस से जुड़ा हुआ है। मृतक खेत सिंह के भाई स्वरूप सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि करीब दस दिन पहले लाडू खान और आलम खान बंदूकें लेकर हिरण का शिकार करने आए थे। उस समय खेत सिंह ने उनका विरोध किया था। इसी दौरान आरोपियों और खेत सिंह में तीखी नोकझोंक हुई थी। बदमाशों ने बहस के दौरान जबरदस्ती बकरा ले जाने की कोशिश भी की थी। ग्रामीणों के बीचबचाव करने पर मामला शांत हुआ, लेकिन जाते-जाते आरोपियों ने खेत सिंह को धमकी दी थी कि उसे देख लेंगे।

स्वरूप सिंह ने बताया कि उसी धमकी को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने मंगलवार रात खेत सिंह पर हमला कर दिया। घटना के समय खेत सिंह खेत में अकेले सो रहे थे। आरोपियों ने सोते हुए किसान पर धारदार हथियार से कई वार किए और मौके से फरार हो गए। गंभीर चोटों के कारण खेत सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।