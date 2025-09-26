rajasthan jaisalmer cid pakistani spy haneef khan arrested राजस्थान के जैसलमेर में CID ने दबोचा पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के जैसलमेर में CID ने दबोचा पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेरFri, 26 Sep 2025 10:54 AM
राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक बड़ा जासूसी का मामला सामने आया है। पुलिस की सीआईडी (इंटेलिजेंस) यूनिट ने हनीफ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हनीफ खान, जो जैसलमेर के बसनपीर जोनी का निवासी है, पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत की सेना से संबंधित गोपनीय जानकारियां भेजने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि वह इस जानकारी के बदले में पैसे भी ले रहा था।

सीआईडी इंटेलिजेंस के आईजी डॉ. विष्णुकांत ने कहा कि राजस्थान में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जांच के दौरान 47 वर्षीय हनीफ खान के संदिग्ध गतिविधियों का पता चला। उन्होंने बताया कि खान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित संपर्क में था।

जांच में यह भी सामने आया कि खान को सीमा क्षेत्रों में आसानी से पहुंच थी। इसके चलते वह सेना की महत्वपूर्ण तैनाती और सेना के आंदोलनों की जानकारी हासिल कर सकता था। पूछताछ में पता चला कि खान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान के हेंडलर को दी थी।

आईजी डॉ. विष्णुकांत ने बताया, “हनीफ खान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हेंडलर से लगातार संपर्क में था और वह सेना की तैनाती और मूवमेंट से संबंधित जानकारी साझा कर रहा था।”

आगे की जांच और तकनीकी विश्लेषण में यह भी पुष्टि हुई कि खान ने आईएसआई को महत्वपूर्ण सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान की थी। इसके आधार पर राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने औपचारिक सबूतों के आधार पर हनीफ खान के खिलाफ राजकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह साल जैसलमेर में जासूसी से जुड़े मामलों में चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले भी इस साल कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले संदिग्धों को पकड़ने में पुलिस सफल रही है।

हनीफ खान की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि सीमा क्षेत्रों में जासूसी की गतिविधियां लगातार जारी हैं और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमापार से मिली जानकारी का दुरुपयोग रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

सीआईडी टीम ने बताया कि इस गिरफ्तारी से सेना की सुरक्षा और खुफिया जानकारी की रक्षा में मदद मिलेगी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि हनीफ खान ने पहले भी सेना और महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों की जानकारी पाकिस्तान भेजी थी। इसकी पुष्टि तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल फॉरेंसिक जांच के माध्यम से हुई।

अधिकारियों ने कहा कि हनीफ खान को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और उससे पूछताछ जारी रहेगी। इसके अलावा, पुलिस आगामी दिनों में इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान कर सकती है।

राजस्थान पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हो तो वे तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। अधिकारियों का कहना है कि सीमापार जासूसों की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य में लगातार निगरानी की जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

