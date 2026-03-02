सिर्फ नेता ही नहीं… अधिकारियों के बंगले भी कम नहीं; सचिन पायलट ने प्रशासनिक फोकस पर उठाए सवाल

राजस्थान की राजनीति में सादगी बनाम सियासी वैभव की बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बदलते दौर में केवल नेताओं को ही निशाने पर लेना उचित नहीं है

राजस्थान की राजनीति में सादगी बनाम सियासी वैभव की बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बदलते दौर में केवल नेताओं को ही निशाने पर लेना उचित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पायलट ने कहा, “जमाना बदल गया है, लेकिन सारा दोष सिर्फ नेताओं पर मढ़ना ठीक नहीं है। बड़े मकान और बंगले केवल विधायकों और सांसदों के ही नहीं होते, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के भी कम नहीं हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।” उनके इस बयान को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली पर सीधा सवाल माना जा रहा है।

सत्ता संचालन की प्राथमिकताओं पर सवाल पायलट ने सरकार चलाने के तरीके पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का मूल उद्देश्य जनसेवा और विकास होना चाहिए, न कि केवल सत्ता का प्रबंधन।

उन्होंने कहा, “मुखिया को कम से कम 70 प्रतिशत समय प्रशासन, क्रियान्वयन और विकास कार्यों में देना चाहिए। बाकी 30 प्रतिशत समय राजनीति के लिए पर्याप्त है। लेकिन आज स्थिति यह है कि 80-90 प्रतिशत समय राजनीति में ही निकल जाता है—कौन कहां फिट होगा, किसे कैसे साधा जाए, इसी में ऊर्जा खर्च होती है।”

उनका यह बयान सीधे तौर पर वर्तमान राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा माना जा रहा है, जहां संगठनात्मक समीकरण और शक्ति संतुलन अक्सर प्रशासनिक कामकाज पर भारी पड़ते हैं।

‘पॉलिसी मेकिंग आउटसोर्स’ पर चिंता सचिन पायलट ने नीति निर्माण की प्रक्रिया पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पॉलिसी मेकिंग का काम सीमित दायरे में सिमट गया है।

पायलट ने कहा, “बीते कुछ समय में नीति निर्माण की प्रक्रिया चुनिंदा अधिकारियों पर आउटसोर्स कर दी गई है। वही दिशा तय करने लगते हैं। देश में अब बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं, जो अपनी सोच और एजेंडे के साथ लक्ष्य हासिल करने आगे बढ़ते हैं।”

उनके इस बयान को प्रशासनिक केंद्रीकरण और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पायलट ने अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जिसमें निर्णय प्रक्रिया कुछ हाथों में सिमटती जा रही है।

प्रशासन बनाम राजनीति की बहस पायलट का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं में संतुलन आवश्यक है।

उनके अनुसार, यदि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

व्यापक संकेत सचिन पायलट का बयान केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर उन्होंने नेताओं पर लगने वाले आरोपों को संतुलित करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर भी जोर दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि व्यवस्था में सुधार के लिए सामूहिक आत्ममंथन जरूरी है। उनका ‘70 प्रतिशत प्रशासन, 30 प्रतिशत राजनीति’ वाला फॉर्मूला आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।

आगे क्या? राजस्थान की सियासत में यह बयान आने वाले दिनों में नई चर्चा को जन्म दे सकता है। खासकर तब, जब राजनीतिक दल आगामी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।