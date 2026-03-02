सिर्फ नेता ही नहीं… अधिकारियों के बंगले भी कम नहीं; सचिन पायलट ने प्रशासनिक फोकस पर उठाए सवाल
राजस्थान की राजनीति में सादगी बनाम सियासी वैभव की बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बदलते दौर में केवल नेताओं को ही निशाने पर लेना उचित नहीं है
राजस्थान की राजनीति में सादगी बनाम सियासी वैभव की बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बदलते दौर में केवल नेताओं को ही निशाने पर लेना उचित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पायलट ने कहा, “जमाना बदल गया है, लेकिन सारा दोष सिर्फ नेताओं पर मढ़ना ठीक नहीं है। बड़े मकान और बंगले केवल विधायकों और सांसदों के ही नहीं होते, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के भी कम नहीं हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।” उनके इस बयान को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली पर सीधा सवाल माना जा रहा है।
सत्ता संचालन की प्राथमिकताओं पर सवाल
पायलट ने सरकार चलाने के तरीके पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का मूल उद्देश्य जनसेवा और विकास होना चाहिए, न कि केवल सत्ता का प्रबंधन।
उन्होंने कहा, “मुखिया को कम से कम 70 प्रतिशत समय प्रशासन, क्रियान्वयन और विकास कार्यों में देना चाहिए। बाकी 30 प्रतिशत समय राजनीति के लिए पर्याप्त है। लेकिन आज स्थिति यह है कि 80-90 प्रतिशत समय राजनीति में ही निकल जाता है—कौन कहां फिट होगा, किसे कैसे साधा जाए, इसी में ऊर्जा खर्च होती है।”
उनका यह बयान सीधे तौर पर वर्तमान राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा माना जा रहा है, जहां संगठनात्मक समीकरण और शक्ति संतुलन अक्सर प्रशासनिक कामकाज पर भारी पड़ते हैं।
‘पॉलिसी मेकिंग आउटसोर्स’ पर चिंता
सचिन पायलट ने नीति निर्माण की प्रक्रिया पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पॉलिसी मेकिंग का काम सीमित दायरे में सिमट गया है।
पायलट ने कहा, “बीते कुछ समय में नीति निर्माण की प्रक्रिया चुनिंदा अधिकारियों पर आउटसोर्स कर दी गई है। वही दिशा तय करने लगते हैं। देश में अब बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं, जो अपनी सोच और एजेंडे के साथ लक्ष्य हासिल करने आगे बढ़ते हैं।”
उनके इस बयान को प्रशासनिक केंद्रीकरण और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पायलट ने अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जिसमें निर्णय प्रक्रिया कुछ हाथों में सिमटती जा रही है।
प्रशासन बनाम राजनीति की बहस
पायलट का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं में संतुलन आवश्यक है।
उनके अनुसार, यदि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
व्यापक संकेत
सचिन पायलट का बयान केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर उन्होंने नेताओं पर लगने वाले आरोपों को संतुलित करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर भी जोर दिया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि व्यवस्था में सुधार के लिए सामूहिक आत्ममंथन जरूरी है। उनका ‘70 प्रतिशत प्रशासन, 30 प्रतिशत राजनीति’ वाला फॉर्मूला आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।
आगे क्या?
राजस्थान की सियासत में यह बयान आने वाले दिनों में नई चर्चा को जन्म दे सकता है। खासकर तब, जब राजनीतिक दल आगामी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।
सवाल अब यह है कि क्या सरकारें सचमुच अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करेंगी या राजनीति और प्रशासन के बीच यह खींचतान यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल, सचिन पायलट के बयान ने सत्ता संचालन की शैली और नीति निर्माण की प्रक्रिया पर गंभीर बहस छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।