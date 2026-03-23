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जयपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, सुबह से छाए बादल

Mar 23, 2026 08:30 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे

जयपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, सुबह से छाए बादल

राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जिससे दिन की शुरुआत ठंडी और सुहावनी रही। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

सुबह से बदला मौसम, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई राहत

सुबह करीब 6 बजे के बाद से ही जयपुर के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। हवा की रफ्तार बढ़ने से मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को मार्च की तपती गर्मी से राहत मिली। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई।

गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने का भी खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में हो रही यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर है। बारिश के साथ कई इलाकों में तेज गरज-चमक देखने को मिली। विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासतौर पर खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

इन जिलों में भी आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जयपुर के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

तापमान में गिरावट, मौसम रहेगा सुहावना

बारिश के चलते जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे दिन और रात दोनों समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा।

किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों

इस बारिश को लेकर किसानों के लिए मिली-जुली स्थिति बन गई है। जहां एक ओर गेहूं और चना जैसी फसलों को हल्की बारिश से फायदा हो सकता है, वहीं तेज आंधी और ओलावृष्टि की स्थिति में नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी है।

प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से सतर्क रहने की अपील

संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें तैयार रखी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राजस्थान में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। बीच-बीच में बारिश, तेज हवाएं और बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने की संभावना है और तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है।

कुल मिलाकर, जयपुर में हुई इस अचानक बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं आंधी और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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