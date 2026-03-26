हद पार की तो…राजस्थान में कांग्रेस विधायक और महिला SHO में तीखी बहस; वीडियो वायरल

राजस्थान में किसानों के मुद्दे पर सियासत और सिस्टम के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। जयपुर के फुलेरा से कांग्रेस विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और किशनगढ़-रेनवाल थाने की महिला SHO नरेश कंवर के बीच हुई

राजस्थान में किसानों के मुद्दे पर सियासत और सिस्टम के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। जयपुर के फुलेरा से कांग्रेस विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और किशनगढ़-रेनवाल थाने की महिला SHO नरेश कंवर के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ऑयल मिल घोटाले के आरोप से शुरू हुआ मामला पूरा मामला एक ऑयल मिल से जुड़ा है, जिस पर किसानों ने करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसी को लेकर किसान पिछले 15 दिनों से एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरने को समर्थन देने पहुंचे विधायक चौधरी की पुलिस से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई।

‘मैंने गाली दी क्या?’ बहस में तीखे सवाल-जवाब धरना स्थल पर विधायक ने जब तेज आवाज में सवाल उठाए, तो SHO ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वे अनावश्यक बोल रहे हैं। इस पर विधायक भड़क गए और बोले “मैंने आपको गाली दी क्या? जिसके घर में हादसा होता है, उसमें जोश आता है। आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी ऐसा ही करेंगी।

‘वहम में मत रहो’ SHO को दी चेतावनी माहौल तब और गरमा गया जब विधायक ने SHO को सीधे चेतावनी भरे लहजे में कहा “आप इस वहम में मत रहिए कि आप इंचार्ज हैं। जब तक हम अपनी सीमा में हैं, तब तक आप अफसर हैं। अगर हम सीमा लांघ देंगे तो क्या कर लोगे? 2 केस लगाओगे, कितने केस लगाओगे?

पुलिस-प्रशासन पर भी उठाए सवाल विधायक यहीं नहीं रुके। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा हम आईजी, डीआईजी और एसीपी पर भरोसा नहीं करते। पैसा हम किसान देते हैं। आप सरकारी नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट हो।” उनके इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी।

SDM पर भी साधा निशाना धरने के बाद विधायक ने प्रशासन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने फैक्ट्री को सील करने का आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि “आपको रेनवाल से चले जाना चाहिए, आपने यहां रहने का अवसर खो दिया है।” उन्होंने एसडीएम के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए।

VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर बंटी राय इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग विधायक के तेवर को किसानों की आवाज बता रहे हैं, तो कई यूजर्स उनके बोलने के तरीके को लेकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ ने इसे नेताओं के अहंकार से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।