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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 65 IAS अधिकारियों के तबादले, जयपुर को नया कलेक्टर

Apr 01, 2026 08:07 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं महत्वपूर्ण विभागों में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 65 IAS अधिकारियों के तबादले, जयपुर को नया कलेक्टर

राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं महत्वपूर्ण विभागों में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राजधानी जयपुर सहित कई बड़े जिलों और विभागों में इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा।

जयपुर को मिला नया कलेक्टर, सोनी को सीएम सचिवालय की जिम्मेदारी

सबसे अहम नियुक्ति के रूप में संदेश नायक को जयपुर का नया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। प्रशासनिक और जनसंपर्क दोनों स्तरों पर यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है।

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पंचायतीराज, NHM और जल जीवन मिशन में नई तैनाती

डॉ. जोगाराम को पंचायतीराज विभाग में सचिव एवं आयुक्त बनाया गया है, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक का दायित्व भी दिया गया है। वहीं राजन विशाल को जल जीवन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है, जो राज्य में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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जोधपुर संभाग और जयपुर नगर निगम में भी बदलाव

जोधपुर संभाग में कन्हैया लाल स्वामी को संभागीय आयुक्त बनाया गया है, जबकि आलोक रंजन को जोधपुर का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। जयपुर नगर निगम में भी बदलाव हुआ है, जहां ओम प्रकाश कसेरा को आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है।

वित्त, खनन और आबकारी विभागों में नई जिम्मेदारियां

वित्त, खनन और अन्य विभागों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। शिवांगी स्वर्णकार को वित्त (बजट) विभाग में विशिष्ट शासन सचिव बनाया गया है, वहीं नम्रता वृष्णि को खान एवं पेट्रोलियम विभाग में विशिष्ट शासन सचिव नियुक्त किया गया है। आबकारी विभाग में नमित मेहता को आयुक्त बनाया गया है।

जिलों में बड़े स्तर पर कलेक्टर बदले

जिलों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। अनुपमा जोखाल को जैसलमेर, गौरव अग्रवाल को उदयपुर, चिनमयी गोपाल को बाड़मेर, शुभम चौधरी को प्रतापगढ़, और आशीष मोदी को सीकर का कलेक्टर बनाया गया है। अंकित कुमार सिंह को फलौदी जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

औद्योगिक और विकास प्राधिकरणों में नई नियुक्तियां

औद्योगिक और विकास से जुड़े विभागों में भी नियुक्तियां की गई हैं। सुरेश कुमार ओला को रीको का प्रबंध निदेशक और DMIC जयपुर का आयुक्त बनाया गया है। अरविंद कुमार पोसवाल को राजस्थान आवासन मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

अजमेर में सीमित असर, प्रशासनिक स्थिरता बरकरार

अजमेर जिले की बात करें तो यहां तस्वीर लगभग यथावत बनी हुई है। जिले से एकमात्र आईएएस अधिकारी देशलदान का तबादला कर उन्हें डूंगरपुर का कलेक्टर बनाया गया है। हालांकि अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कलेक्टर लोकबंधु को भी अजमेर में ही बनाए रखा गया है, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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