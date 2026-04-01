राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 65 IAS अधिकारियों के तबादले, जयपुर को नया कलेक्टर

राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं महत्वपूर्ण विभागों में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं महत्वपूर्ण विभागों में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राजधानी जयपुर सहित कई बड़े जिलों और विभागों में इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा।

जयपुर को मिला नया कलेक्टर, सोनी को सीएम सचिवालय की जिम्मेदारी सबसे अहम नियुक्ति के रूप में संदेश नायक को जयपुर का नया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। प्रशासनिक और जनसंपर्क दोनों स्तरों पर यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है।

पंचायतीराज, NHM और जल जीवन मिशन में नई तैनाती डॉ. जोगाराम को पंचायतीराज विभाग में सचिव एवं आयुक्त बनाया गया है, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक का दायित्व भी दिया गया है। वहीं राजन विशाल को जल जीवन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है, जो राज्य में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जोधपुर संभाग और जयपुर नगर निगम में भी बदलाव जोधपुर संभाग में कन्हैया लाल स्वामी को संभागीय आयुक्त बनाया गया है, जबकि आलोक रंजन को जोधपुर का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। जयपुर नगर निगम में भी बदलाव हुआ है, जहां ओम प्रकाश कसेरा को आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है।

वित्त, खनन और आबकारी विभागों में नई जिम्मेदारियां वित्त, खनन और अन्य विभागों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। शिवांगी स्वर्णकार को वित्त (बजट) विभाग में विशिष्ट शासन सचिव बनाया गया है, वहीं नम्रता वृष्णि को खान एवं पेट्रोलियम विभाग में विशिष्ट शासन सचिव नियुक्त किया गया है। आबकारी विभाग में नमित मेहता को आयुक्त बनाया गया है।

जिलों में बड़े स्तर पर कलेक्टर बदले जिलों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। अनुपमा जोखाल को जैसलमेर, गौरव अग्रवाल को उदयपुर, चिनमयी गोपाल को बाड़मेर, शुभम चौधरी को प्रतापगढ़, और आशीष मोदी को सीकर का कलेक्टर बनाया गया है। अंकित कुमार सिंह को फलौदी जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

औद्योगिक और विकास प्राधिकरणों में नई नियुक्तियां औद्योगिक और विकास से जुड़े विभागों में भी नियुक्तियां की गई हैं। सुरेश कुमार ओला को रीको का प्रबंध निदेशक और DMIC जयपुर का आयुक्त बनाया गया है। अरविंद कुमार पोसवाल को राजस्थान आवासन मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है।