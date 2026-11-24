युवक वीडियो में बताता है कि जडूले की रस्म के दौरान समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नकदी भेंट की। इसके बाद वह थाली में एकत्रित रकम 1 करोड़ 64 लाख 1 हजार 500 रुपए बताता है।

राजस्थान में शादी-ब्याह के दौरान करोड़ों रुपए का मायरा भरने की परंपरा और उससे जुड़े किस्से आपने खूब सुने होंगे। लेकिन टोंक जिले से अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मायरे की चर्चाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां शादी नहीं, बल्कि बच्चों के जडूले यानी मुंडन संस्कार के मौके पर समाज की ओर से करोड़ों रुपए की नकदी देने का दावा किया जा रहा है। देवली उपखंड के नासिरदा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में थाली में 1 करोड़ 64 लाख 1 हजार 500 रुपए नकद एकत्रित होने की बात कही जा रही है।इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नोटों की गड्डियों से भरी थाली दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि कार्यक्रम में मौजूद एक युवक ने चंदन सिंह को अपना जीजा बताते हुए समाज की ओर से जुटाई गई रकम का खुलासा किया। इतनी बड़ी राशि का दावा सामने आने के बाद यह आयोजन चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए दावे और नकदी की कुल राशि की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

साले ने जीजा के सामने बताई रकम, 22 नवंबर को हुआ था आयोजन जानकारी के अनुसार, नासिरदा गांव में सांसी समाज के चंदन सिंह के बच्चों का जडूला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह आयोजन 22 नवंबर को हुआ था। इसमें समाज के लोगों को न्योता दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक चंदन सिंह को जीजा कहकर संबोधित करता नजर आता है।

युवक वीडियो में बताता है कि जडूले की रस्म के दौरान समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नकदी भेंट की। इसके बाद वह थाली में एकत्रित रकम 1 करोड़ 64 लाख 1 हजार 500 रुपए बताता है। वीडियो में नकदी की बड़ी-बड़ी गड्डियां नजर आ रही हैं। युवक के इस खुलासे के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अब सोशल मीडिया पर लोग इस आयोजन और समाज की ओर से दिए गए कथित आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

क्या है जडूले की परंपरा, क्यों जुटती है इतनी बड़ी रकम? दरअसल, सांसी समाज में जडूले की रस्म के दौरान सामूहिक रूप से आर्थिक सहयोग देने की परंपरा बताई जाती है। समाज के लोग ऐसे मांगलिक अवसरों पर एक जगह जुटते हैं और परिवार को अपनी हैसियत के अनुसार नकद राशि भेंट करते हैं। इसे केवल एक परिवार

राजस्थान में शादी-ब्याह के दौरान करोड़ों रुपए का मायरा भरने की परंपरा और उससे जुड़े किस्से आपने खूब सुने होंगे। लेकिन टोंक जिले से अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मायरे की चर्चाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां शादी नहीं, बल्कि बच्चों के जडूले यानी मुंडन संस्कार के मौके पर समाज की ओर से करोड़ों रुपए की नकदी देने का दावा किया जा रहा है। देवली उपखंड के नासिरदा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में थाली में 1 करोड़ 64 लाख 1 हजार 500 रुपए नकद एकत्रित होने की बात कही जा रही है।

इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नोटों की गड्डियों से भरी थाली दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि कार्यक्रम में मौजूद एक युवक ने चंदन सिंह को अपना जीजा बताते हुए समाज की ओर से जुटाई गई रकम का खुलासा किया। इतनी बड़ी राशि का दावा सामने आने के बाद यह आयोजन चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए दावे और नकदी की कुल राशि की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

साले ने जीजा के सामने बताई रकम, 22 नवंबर को हुआ था आयोजन जानकारी के अनुसार, नासिरदा गांव में सांसी समाज के चंदन सिंह के बच्चों का जडूला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह आयोजन 22 नवंबर को हुआ था। इसमें समाज के लोगों को न्योता दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक चंदन सिंह को जीजा कहकर संबोधित करता नजर आता है।

युवक वीडियो में बताता है कि जडूले की रस्म के दौरान समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नकदी भेंट की। इसके बाद वह थाली में एकत्रित रकम 1 करोड़ 64 लाख 1 हजार 500 रुपए बताता है। वीडियो में नकदी की बड़ी-बड़ी गड्डियां नजर आ रही हैं। युवक के इस खुलासे के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अब सोशल मीडिया पर लोग इस आयोजन और समाज की ओर से दिए गए कथित आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

क्या है जडूले की परंपरा, क्यों जुटती है इतनी बड़ी रकम? दरअसल, सांसी समाज में जडूले की रस्म के दौरान सामूहिक रूप से आर्थिक सहयोग देने की परंपरा बताई जाती है। समाज के लोग ऐसे मांगलिक अवसरों पर एक जगह जुटते हैं और परिवार को अपनी हैसियत के अनुसार नकद राशि भेंट करते हैं। इसे केवल एक परिवार को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी और सहयोग की परंपरा के तौर पर देखा जाता है।

सांसी समाज के युवक पंकज मालावत के मुताबिक, समाज में इस तरह के पारिवारिक और मांगलिक आयोजनों पर आर्थिक सहयोग देने की पुरानी रीति है। नासिरदा में आयोजित जडूले के कार्यक्रम में दी गई राशि को वह इस रस्म में समाज की ओर से अब तक का सबसे बड़ा सहयोग बता रहे हैं।

छह महीने पहले डिपरू गांव में जुटे थे 1.20 करोड़ रुपए टोंक जिले में जडूले की रस्म के दौरान इतनी बड़ी नकदी जुटने का यह पहला मामला नहीं है। करीब छह महीने पहले जिले की टोडारायसिंह तहसील के डिपरू गांव में भी ऐसा ही आयोजन चर्चा में आया था। वहां विनोद सांसी के परिवार में बच्चों के जडूले का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उस दौरान भी सांसी समाज की ओर से थाली में 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद दिए जाने का दावा सामने आया था। इस आयोजन की भी प्रदेशभर में चर्चा हुई थी। अब नासिरदा गांव में 1.64 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटने के दावे ने उस पुराने आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है।को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी और सहयोग की परंपरा के तौर पर देखा जाता है।

सांसी समाज के युवक पंकज मालावत के मुताबिक, समाज में इस तरह के पारिवारिक और मांगलिक आयोजनों पर आर्थिक सहयोग देने की पुरानी रीति है। नासिरदा में आयोजित जडूले के कार्यक्रम में दी गई राशि को वह इस रस्म में समाज की ओर से अब तक का सबसे बड़ा सहयोग बता रहे हैं।

छह महीने पहले डिपरू गांव में जुटे थे 1.20 करोड़ रुपए टोंक जिले में जडूले की रस्म के दौरान इतनी बड़ी नकदी जुटने का यह पहला मामला नहीं है। करीब छह महीने पहले जिले की टोडारायसिंह तहसील के डिपरू गांव में भी ऐसा ही आयोजन चर्चा में आया था। वहां विनोद सांसी के परिवार में बच्चों के जडूले का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।