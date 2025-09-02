rajasthan ips transfer ras officers apo pali sp adarsh sidhu kelaram rao rac राजस्थान में तीन RAS अफसर APO, दो IPS अधिकारियों के तबादले, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में तीन RAS अफसर APO, दो IPS अधिकारियों के तबादले

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले और तीन आरएएस अधिकारियों को एपीओ (Awaiting Posting Order) करने का आदेश जारी किया है।

Tue, 2 Sep 2025 08:59 PM
राजस्थान सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले और तीन आरएएस अधिकारियों को एपीओ (Awaiting Posting Order) करने का आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पाली जिले को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वहीं, आरएसी की 12वीं बटालियन के लिए भी नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है।

जारी आदेशों के अनुसार आईपीएस अधिकारी आदर्श सिधू को पाली का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब तक वे अन्य दायित्व संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार के पद पर कार्यरत आईपीएस केवलराम राव को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें दिल्ली स्थित 12वीं बटालियन आरएसी में कमांडेंट पद पर लगाया गया है।

सरकार ने इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तीन आरएएस अधिकारियों को विभिन्न पदों से हटाकर एपीओ किया गया है। एपीओ किए गए अधिकारियों में बालोतरा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर गुंजन सोनी, झुंझुनूं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह और परबतसर के उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा शामिल हैं। प्रशासनिक कारणों से इन अधिकारियों को फिलहाल पदमुक्त कर दिया गया है और नई नियुक्ति तक ये प्रतीक्षा सूची में रहेंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक ढांचे में किए जाने वाले फेरबदल का उद्देश्य आमतौर पर प्रशासनिक कामकाज को गति देना और अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करना होता है। हाल के दिनों में सरकार ने कई जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। पाली जैसे जिले में नए एसपी की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वहीं, आरएसी की 12वीं बटालियन नई दिल्ली में तैनात रहती है और वहां तैनाती मिलने को एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य माना जाता है। आईपीएस केवलराम राव के पास इस बटालियन का नेतृत्व होगा। माना जा रहा है कि वे अपने अनुभव से इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे।

एपीओ किए गए आरएएस अधिकारियों में गुंजन सोनी, रणजीत सिंह और रामकुमार टाडा को फिलहाल किसी नई जिम्मेदारी का आवंटन नहीं हुआ है।

