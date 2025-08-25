rajasthan ips transfer posting jaipur commissionerate राजस्थान: 4 IPS अफसर बदले, 6 ट्रेनी को मिली पोस्टिंग; जयपुर कमिश्नरेट में लगे दो नए चेहरे, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान सरकार ने रविवार दोपहर पुलिस विभाग में अहम फेरबदल किए। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 4 अफसरों का तबादला कर दिया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 25 Aug 2025 11:57 AM
राजस्थान सरकार ने रविवार दोपहर पुलिस विभाग में अहम फेरबदल किए। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 4 अफसरों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 6 नए ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को भी पहली पोस्टिंग दी गई है। इन आदेशों के बाद जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है।

जयपुर कमिश्नरेट में दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर कमिश्नरेट में बतौर एसीपी तैनात हेमंत कलाल को जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी (ईस्ट) बनाया गया है। वहीं पाली जिले में एएसपी पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी उषा यादव को जयपुर कमिश्नरेट में एसीपी (चौमूं) के पद पर भेजा गया है। इन दोनों अफसरों की तैनाती के बाद जयपुर में पुलिस व्यवस्था और अधिक सशक्त होने की संभावना है।

इसी तरह जालोर जिले के सांचौर में पदस्थापित आईपीएस कांबले शरण गोपीनाथ का भी तबादला किया गया है। उन्हें अलवर शहर में एडिशनल एसपी पद पर भेजा गया है। सीकर जिले के नीमकाथाना में तैनात आईपीएस रोशन मीणा को जोधपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी (वेस्ट) बनाया गया है। इस तरह जयपुर और जोधपुर दोनों बड़े शहरों में नए अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने छह ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को भी पहली पोस्टिंग दी है। इनमें अजय सिंह राठौर, आशिमा वासवानी, पाटिल अभिजीत तुलसीराम, जतिन जैन, माधव उपाध्याय और प्रतीक सिंह शामिल हैं। इन अफसरों को अब राज्य के विभिन्न जिलों में जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा।

इन अधिकारियों में हेमंत कलाल पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। जोधपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण करने की कोशिश की थी। उस दौरान जेल प्रशासन ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया था। जेल इंस्पेक्टर ने यह कहकर एंट्री रोक दी थी कि जेल एसपी मौके पर मौजूद नहीं हैं। इस मामले को लेकर आईपीएस कलाल ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी थी।

करीब पांच महीने पहले हेमंत कलाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी। उस समय भी उनका नाम सुर्खियों में रहा था। इसके बावजूद उन्हें जयपुर कमिश्नरेट में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उधर, उषा यादव ने अब तक अपनी कार्यशैली से अच्छा प्रभाव छोड़ा है। उनकी तैनाती चौमूं जैसे संवेदनशील इलाके में की गई है, जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं, कांबले शरण गोपीनाथ और रोशन मीणा भी अपनी नई पोस्टिंग पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे।

राज्य सरकार की यह कार्रवाई पुलिस महकमे में बदलाव की बड़ी कड़ी मानी जा रही है। इससे पहले सरकार ने 31 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के तबादले किए थे। जोधपुर कमिश्नरेट में ओमप्रकाश को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा देख रहे आईजी गौरव श्रीवास्तव को हटा दिया गया था। उस समय कुल 91 आईपीएस, 142 आरएएस और 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे।

