राजस्थान में आधी रात 21 IPS के तबादले; जोधपुर पुलिस कमिश्नर बदले

राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस व्यापक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास बात यह रही कि जोधपुर और जयपुर जैसे प्रमुख कमिश्नरेट और रेंज में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए, जिससे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।

सबसे चर्चित बदलाव जोधपुर और जयपुर में देखने को मिला। अब तक एसओजी में आईजी रहे शरत कविराज को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को जयपुर में स्पेशल पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश को प्रमोशन के बाद जयपुर रेंज का नया आईजी नियुक्त किया गया है।

सरकार के इस कदम को कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा जैसे संवेदनशील रेंज में आईजी स्तर पर बदलाव कर प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदर्शन और दक्षता के आधार पर जिम्मेदारियां तय होंगी।

प्रमोशन के बाद सीनियर अफसरों की नई तैनाती एडीजी क्राइम ब्रांच रहे हवा सिंह घुमरिया को एडीजी मुख्यालय भेजा गया है। वहीं, विपिन कुमार पांडे को एडीजी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यालय से एडीजी क्राइम ब्रांच, राजस्थान के पद पर भी नियुक्ति की गई है।

प्रफुल्ल कुमार को आईजी इंटेलिजेंस से प्रमोट कर एडीजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। जयपुर रेंज के आईजी राघवेंद्र सुवासा को प्रमोशन के बाद एडीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर रेंज की आईजी राजेश मीणा का तबादला आईजी होमगार्ड, जयपुर के पद पर किया गया है।

एस परिमल को आईजी कार्मिक, पुलिस मुख्यालय से आईजी एसीबी के पद पर लगाया गया है। वहीं, सत्येंद्र सिंह को आईजी (सीआईडी-सीबी) से आईजी जोधपुर रेंज बनाया गया है।

ATS से विकास कुमार की जिम्मेदारी वापस आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स दोनों की कमान संभाल रहे आईजी विकास कुमार से एटीएस की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब वे केवल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी रहेंगे। एटीएस की कमान राजेश सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें डीआईजी एसीबी थर्ड से प्रमोट कर आईजी एटीएस, जयपुर लगाया गया है।

इस बदलाव को राज्य की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर नशा तस्करी और आतंकवाद निरोधक अभियानों के मद्देनजर।

बीकानेर, एससीआरबी और एसओजी में भी फेरबदल ओम प्रकाश-2 का तबादला पुलिस आर्म्ड बटालियन से आईजी बीकानेर रेंज के पद पर किया गया है। बीकानेर रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा को आईजी एससीआरबी, जयपुर बनाया गया है। अजय पाल लांबा को आईजी एससीआरबी से आईजी एसओजी, जयपुर भेजा गया है।

सत्येंद्र कुमार को आईजी एससीआरबी, जयपुर से सीईओ, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन (RITI) जयपुर नियुक्त किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि एक आईपीएस अधिकारी को आईएएस कैडर की प्रशासनिक पोस्ट सौंपी गई है, जिसे सरकार का भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण तबादले प्रीति चंद्र को डीआईजी आर्म्ड बटालियन फर्स्ट जयपुर से प्रमोट कर आईजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन जयपुर बनाया गया है। हरेंद्र कुमार महावर को डीआईजी एसएसबी, जोधपुर से आईजी सीआईडी-सीबी जयपुर नियुक्त किया गया है।

जेडीए जयपुर में डीआईजी राहुल कोटकी को आईजी कार्मिक, पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। कालूराम रावत को डीआईजी पुलिस हाउसिंग से आईजी पुलिस सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रशासनिक संदेश स्पष्ट राज्य सरकार के इस व्यापक फेरबदल को महज नियमित तबादला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक पुनर्संरचना के रूप में देखा जा रहा है। प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण यह संकेत देता है कि सरकार प्रदर्शन आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है।