राजस्थान में 17 IPS अधिकारियों के तबादले; 7 जिलों के SP बदले

राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंगलवार आधी रात को 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक बदलाव में 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदले गए हैं

राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंगलवार आधी रात को 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस व्यापक बदलाव में 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदले गए हैं, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस सूची में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर और दौसा जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं।

हरेंद्र महावर को मिला कोटा रेंज का आईजी प्रभार सरकारी आदेश के अनुसार, हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का नया आईजी नियुक्त किया गया है। कोटा रेंज में आईजी का पद लंबे समय से खाली चल रहा था। आईजी सीआईडी (सीबी) से स्थानांतरित होकर महावर को अब फील्ड पोस्टिंग दी गई है।

चित्तौड़गढ़ में नया एसपी नियुक्त चित्तौड़गढ़ जिले में एसपी मनीष त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें एसपी एटीएस जयपुर लगाया गया है। उनकी जगह धर्मेंद्र सिंह को चित्तौड़गढ़ का नया एसपी नियुक्त किया गया है। धर्मेंद्र सिंह इससे पहले भीलवाड़ा में एसपी पद पर तैनात थे।

भीलवाड़ा में भी बदला पुलिस नेतृत्व भीलवाड़ा में अब सागर को नया एसपी बनाया गया है, जो इससे पहले दौसा जिले के एसपी थे। इससे पहले धर्मेंद्र सिंह यहां तैनात थे, जिन्हें चित्तौड़गढ़ भेजा गया है।

डीडवाना-कुचामन और नागौर में बदलाव डीडवाना-कुचामन जिले में एटीएस में तैनात ज्ञानचंद्र यादव को नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं एसपी रिचा तोमर को दिल्ली में आरएसी की 11वीं बटालियन में कमांडेंट के पद पर भेजा गया है। नागौर से रोशन मीणा का तबादला टोंक जिले में किया गया है।

टोंक, भरतपुर और दौसा में नए एसपी टोंक से राजेश कुमार मीणा को हटाकर भरतपुर का एसपी बनाया गया है। एसीबी जयपुर में तैनात पीयूष दीक्षित को दौसा का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं सागर, जो पहले दौसा में थे, उन्हें भीलवाड़ा भेजा गया है।

एडीजी स्तर पर भी बड़ा बदलाव लता मनोज कुमार को एडीजी सिविल राइट्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कम्युनिटी पुलिसिंग से हटाकर अब एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग और जन अभियोग का जिम्मा दिया गया है। हवा सिंह घुमरिया को भी अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है।

केबी वंदना को मिली नई जिम्मेदारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद एपीओ चल रहीं केबी वंदना को आईजी सीआईडी (क्राइम ब्रांच) जयपुर के पद पर पोस्टिंग दी गई है। वह 29 अप्रैल को डेपुटेशन से लौटी थीं।

कालूराम रावत का भी तबादला, विवादों में रहे अधिकारी आईजी कालूराम रावत को टेलीकम्युनिकेशन से हटाकर क्राइम शाखा में भेजा गया है। वे लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने को लेकर चर्चा में रहे थे और उन्हें पहले रिकॉल नोटिस भी जारी किया गया था।

तीन माह में ही फिर से तबादले इस फेरबदल में कई अधिकारियों के तबादले बेहद कम अवधि में दोबारा किए गए हैं। हरेंद्र महावर और कालूराम रावत का तबादला फरवरी में हुआ था, जबकि पीयूष दीक्षित को मार्च में एसीबी से एसपी बनाया गया था। अब कुछ ही महीनों में उन्हें फिर नई जिम्मेदारी दी गई है।