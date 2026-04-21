राजस्थान में IPL टिकट के नाम पर डिजिटल डकैती; क्लिक करते ही आप हो सकते हैं कंगाल

Apr 21, 2026 10:35 am IST

आईपीएल 2026 का शोर जितना स्टेडियम में है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सन्नाटा साइबर दुनिया में पसरा हुआ है। यहां तालियां नहीं बजतीं यहां चुपचाप खाते खाली होते हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की एडवाइजरी ने जिस खतरे की ओर इशारा किया है

आईपीएल 2026 का शोर जितना स्टेडियम में है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सन्नाटा साइबर दुनिया में पसरा हुआ है। यहां तालियां नहीं बजतीं यहां चुपचाप खाते खाली होते हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की एडवाइजरी ने जिस खतरे की ओर इशारा किया है, वह कोई मामूली ठगी नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा ‘डिजिटल डकैती गैंग’ है।

शिकार पहले चुना जाता है, फिर जाल बिछता है इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है ये गैंग अंधाधुंध वार नहीं करता। पहले ये ट्रैक करता है कि कौन IPL टिकट सर्च कर रहा है, किस शहर में मैच है, कहां टिकट की किल्लत है। फिर उसी हिसाब से फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और गूगल ऐड्स तैयार किए जाते हैं।

निशाना इतना सटीक होता है कि यूजर को लगता है यही असली टिकट प्लेटफॉर्म है। कई मामलों में BookMyShow जैसी वेबसाइट की हूबहू कॉपी बनाकर लोगों को फंसाया गया।

यह ठगी नहीं, ‘ऑपरेशन’ है कॉल सेंटर की तरह चलता है पूरा गैंग सूत्र बताते हैं इस खेल के पीछे पूरा सिस्टम काम करता है।

एक टीम लिंक बनाती है…

दूसरी टीम गूगल पर उसे टॉप पर पहुंचाती है…

तीसरी टीम ‘कस्टमर केयर’ बनकर कॉल करती है…

जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं, फोन बजता है

सर, टिकट कन्फर्म करा देते हैं… अभी पेमेंट कर दीजिए…

आवाज इतनी भरोसेमंद कि शक की गुंजाइश ही खत्म।

OTP दिया… खेल खत्म

पेमेंट के वक्त आपसे OTP मांगा जाता है- नाम दिया जाता है कन्फर्मेशन कोड

यहीं सबसे बड़ा वार होता है।

OTP शेयर करते ही अकाउंट की चाबी सीधे ठगों के हाथ में चली जाती है।

इसके बाद पैसा सेकंडों में अलग-अलग खातों में ट्रांसफर और आप देखते रह जाते हैं।

QR कोड नई चाल, नया झांसा अब ठग सिर्फ पैसे लेकर भाग नहीं रहे वे आपको फर्जी संतोष भी दे रहे हैं।

पेमेंट के बाद व्हाट्सएप पर ई-टिकट भेजा जाता है, जिसमें QR कोड होता है।

आपको लगता है टिकट मिल गया।

लेकिन स्टेडियम के गेट पर स्कैन होते ही सच्चाई सामने INVALID TICKET

तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

दिमाग से खेल- अभी नहीं लिया तो गया मौका

यह गैंग टेक्नोलॉजी से ज्यादा दिमाग पर हमला करता है।

“सिर्फ 2 टिकट बचे हैं…”

“5 मिनट में ऑफर खत्म…”

ऐसे मैसेज आपको सोचने का वक्त नहीं देते।

आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं।

पैसा कहां जाता है? सबसे बड़ा सवाल जांच में सामने आया है कि रकम सीधे ‘म्यूल अकाउंट्स’ में जाती है।

फर्जी या किराए के बैंक अकाउंट… जहां से पैसा तुरंत छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है।

कुछ ही मिनटों में रकम कई राज्यों में फैल जाती है ट्रैक करना बेहद मुश्किल।

राजस्थान पुलिस को मिले बड़े इनपुट

साइबर क्राइम एसपी शान्तनु कुमार सिंह के मुताबिक, कई केस में एक जैसे मोबाइल नंबर, UPI IDs और लिंक मिले हैं।

स्पष्ट संकेत यह लोकल नहीं, इंटरस्टेट नेटवर्क है।

डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी गई है।

फंस गए तो याद रखें पहला घंटा ही ‘जीवन रेखा’

ठगी के बाद घबराने से कुछ नहीं होगा एक्शन लेना होगा।

तुरंत 1930 पर कॉल करें या National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें।