35 लाख करोड़ के MOU ज़मीन पर कैसे उतरेंगे! गहलोत के कमेंट का अमित शाह ने दिया ये जवाब

जयपुर सोमवार को राजनीति और विकास, दोनों का केंद्र बना रहा। जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया — और मंच से जैसे ही बोले, तो सीधे अशोक गहलोत पर सटीक निशाना साध दिया। शाह ने कहा, “जब राइजिंग राजस्थान समिट चल रही थी, तब गहलोत बोले थे कि 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, लेकिन जमीन पर कितने उतरेंगे? तब हमने कुछ नहीं कहा था… आज कहना चाहता हूं — ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। हम जो कहते हैं, वो करते हैं।”

शाह के इस बयान पर सभा तालियों से गूंज उठी। उन्होंने गर्व से कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार ने अब तक 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारा है, और आगे आने वाले समय में ये दर देश के अन्य राज्यों से “कई गुना” आगे होगी।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दृष्टिकोण से तीन नए कानून बनाए हैं, उनका असर आने वाले दो सालों में दिखने लगेगा।

उन्होंने कहा, “2027 के बाद दर्ज होने वाली हर एफआईआर का फैसला तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक मिलेगा। यह कानून ‘ईज ऑफ जस्टिस’ का नया युग लेकर आएगा। जैसे मोदीजी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया, वैसे ही अब न्याय को आसान बनाने की बारी है।”

शाह ने एक और बड़ा खुलासा किया। बोले — “पहले अपराधियों को सजा का डर केवल 42 प्रतिशत था, अब यह बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। जब नए कानूनों का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब 90 प्रतिशत तक अपराधियों को सजा का डर होगा।”

उन्होंने कहा कि पुलिस, एफएसएल और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का बड़ा काम पूरा हो चुका है और अब अदालतों में वर्चुअल पेशी की व्यवस्था भी लागू की जा रही है — जिससे अपराधी के भागने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी।

जयपुर में शाह ने करीब 9315 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इसके साथ ही 47 हजार छात्रों के खातों में 260 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म के लिए सीधे भेजे गए।

दूध उत्पादकों के लिए 364 करोड़ की सब्सिडी दी गई और 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की शुरुआत की गई। साथ ही 56 एफएसएल मोबाइल लैब और नई पुलिस गाड़ियों का भी लोकार्पण हुआ।

शाह ने कहा, “दीपावली आने वाली है, और पीएम मोदी ने 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी घटाया या खत्म किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी राहत है।”

उन्होंने लोगों से अपील की — “दीपावली पर सस्ती खरीदारी करें, लेकिन स्वदेशी चीजें ही खरीदें। यही असली देशभक्ति है।”

अमित शाह पिछले तीन महीनों में तीसरी बार राजस्थान आए हैं। इससे पहले 21 सितंबर को जोधपुर और 17 जुलाई को जयपुर में हुए सहकार सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया था।