राजस्थान: IHMS फार्मेसी मॉड्यूल लागू करने में लापरवाही; 19 जिलों के CMHO को कारण बताओ नोटिस

संक्षेप: राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा लागू किए जा रहे आईएचएमएस (इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम) फार्मेसी मॉड्यूल को लेकर जिलों की लापरवाही अब गंभीर रूप से सामने आने लगी है।

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा लागू किए जा रहे आईएचएमएस (इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम) फार्मेसी मॉड्यूल को लेकर जिलों की लापरवाही अब गंभीर रूप से सामने आने लगी है। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) मिशन निदेशालय ने राज्य के 19 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मॉड्यूल को निर्धारित समय सीमा में सक्रिय नहीं करने को लेकर जारी हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 नवंबर 2025 तक सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह डिजिटल मॉड्यूल पूरी तरह क्रियाशील होना चाहिए था। लेकिन राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सामने आया कि अनेक जिलों ने आदेशों की अनदेखी करते हुए अब तक सिस्टम को लागू नहीं किया। जिन जिलों को नोटिस जारी हुआ है, उनमें जयपुर, दौसा, भरतपुर, चुरु, जोधपुर, अलवर, सीकर, बारां, उदयपुर समेत 19 जिले शामिल बताए जा रहे हैं।

मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने स्पष्ट कहा है कि इस लापरवाही के कारण राज्य स्तरीय रिपोर्टिंग प्रभावित हो रही है और दवा प्रबंधन प्रणाली भी अस्त-व्यस्त हो रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉड्यूल को तत्काल प्रभाव से लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध कार्यान्वयन नहीं हुआ तो कार्रवाई के विकल्प पर विचार किया जाएगा।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि कई जिलों ने अपनी ओर से तकनीकी चुनौतियों, नेटवर्क बाधाओं और स्टाफ प्रशिक्षण में देरी को कारण बताया है, लेकिन विभाग इन तर्कों से सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, मॉड्यूल के संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता महीनों पहले उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसके बावजूद प्रगति नगण्य रही।

आईएचएमएस फार्मेसी मॉड्यूल दवा प्रबंधन, स्टॉक मॉनिटरिंग, अस्पताल-वार आपूर्ति व्यवस्था और पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मॉड्यूल लागू होने से दवाओं की उपलब्धता पर रियल टाइम डेटा मिलेगा, फर्जी खरीद और वितरण की शिकायतों पर अंकुश लगेगा तथा मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।