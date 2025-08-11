बिना इजाज़त घर क्यों छोड़ा? राजस्थान में पति ने पत्नी का काटा गला

राजस्थान के डीग जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। राखी के त्यौहार के चंद घंटों बाद ही एक भाई ने बहनों को राखी बांधने आए अपने घर से लौटते वक्त, पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया।

राजस्थान के डीग जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। राखी के त्यौहार के चंद घंटों बाद ही एक भाई ने बहनों को राखी बांधने आए अपने घर से लौटते वक्त, पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। वजह? पत्नी ने पति की “परमिशन” के बिना अपने बच्चों के साथ उसकी बहन के घर जाने की जुर्रत कर ली थी। इसी बात पर पति इस कदर बौखला गया कि रात के अंधेरे में पत्नी का गला रेत दिया और फरार हो गया।

मामला डीग जिले के कोतवाली थाना इलाके के बहज गांव का है। सोमवार तड़के लगभग 3.30 बजे इस हैरतअंगेज़ घटना को अंजाम दिया गया। 28 वर्षीय कुमकुम, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कलारी लक्ष्मीनगर निवासी शशि की पत्नी है, इस वक्त भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसके गले पर करीब तीन इंच का गहरा कट है।

घटना की पृष्ठभूमि भी उतनी ही चौंकाने वाली है। राखी के मौके पर शशि की दोनों बहनें—पिंकी और पूनम—अपने भाई को राखी बांधने मथुरा पहुंची थीं। शशि राखी बंधवाकर काम पर चला गया और उसकी पत्नी कुमकुम दोनों ननदों के साथ राजस्थान के डीग जिले में बहज गांव, अपने जीजा योगेश के घर चली आई। पत्नी के इस “निर्णय” से अनजान शशि जब रात में अपने घर लौटा और उसे पत्नी व बच्चे घर पर नहीं मिले, तो वह आगबबूला हो गया। जानकारी मिलने पर कि उसकी पत्नी बहज गांव गई है, वह उसी रात 11.30 बजे वहां आ धमका।

पुलिस के अनुसार, शशि ने आते ही अपनी पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। चिल्लाता रहा कि “बिना मेरी परमिशन के कैसे गई!” उसने उसी रात पत्नी और बच्चों को वापस ले जाने की ज़िद ठान ली। बहन-बहनोई ने बहुत समझाया कि रात का वक्त है, बच्चे छोटे हैं, सुबह आराम से चले जाना—but शशि मान गया, खाना खाया और सो गया।

लेकिन जो नींद बाकी सब के लिए विश्राम बनी, वो शशि के भीतर पल रहे ज़हर का कफन बन गई। सुबह तकरीबन 3.30 बजे चीख-पुकार मची। परिवार वाले दौड़ते हुए कुमकुम के कमरे में पहुंचे, तो देखा उसका गला खून से लथपथ था और वो बेसुध पड़ी थी। शशि के हाथ में धारदार हथियार था और वो आंखों में वहशीपन लिए सबको घूर रहा था। जीजा योगेश और बाकी लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

कुमकुम को तुरंत बहज गांव के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है और पुलिस आरोपी पति शशि की तलाश में जुट गई है।