राजस्थान में 47% तक महंगे हुए प्लॉट; हाउसिंग बोर्ड की नई दरें लागू

नई दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर की वाटिका योजना में दर्ज की गई है। यहां पहले जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 10,370 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।

नई दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर की वाटिका योजना में दर्ज की गई है। यहां पहले जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 10,370 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।

राजस्थान में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आमजन को किफायती आवास उपलब्ध कराने का दावा करने वाले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेशभर की अपनी कई आवासीय योजनाओं में जमीनों की आरक्षित दरों में बड़ा इजाफा कर दिया है। नई दरों के अनुसार कई योजनाओं में कीमतें 10 से 47 फीसदी तक बढ़ाई गई हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी जयपुर की वाटिका हाउसिंग योजना में की गई है, जहां आरक्षित दर में करीब 47 फीसदी का उछाल आया है।

‘सबको आवास’ के नारे पर बढ़ती कीमतों का असर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड लंबे समय से “हमारा प्रयास-सबको आवास” के नारे के साथ लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने का दावा करता रहा है। लेकिन लगातार बढ़ती आरक्षित दरों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई दरें लागू होने के बाद अब बोर्ड की योजनाओं में प्लॉट और आवास खरीदना पहले की तुलना में काफी महंगा हो जाएगा।

जयपुर की वाटिका योजना में सबसे बड़ा इजाफा नई दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर की वाटिका योजना में दर्ज की गई है। यहां पहले जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 10,370 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। यानी इस योजना में करीब 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है।

इसी तरह जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी नगर योजना में भी जमीन की कीमतों में 14.70 फीसदी का इजाफा किया गया है। यहां आरक्षित दर 23,850 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 27,355 रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई है। वहीं सांगानेर की प्रताप नगर योजना में दर 23,870 रुपए से बढ़ाकर 25,900 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है।

कई जिलों में 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ीं कीमतें जयपुर ही नहीं, प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी हाउसिंग बोर्ड ने जमीनों की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। ब्यावर की गढ़ी थोरियान योजना में करीब 12 फीसदी की वृद्धि करते हुए आरक्षित दर 13,500 रुपए से बढ़ाकर 15,095 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है।

धौलपुर के बाड़ी रोड स्थित योजना में सबसे तेज बढ़ोतरी वाले जिलों में से एक दर्ज की गई है। यहां आरक्षित दर 13,360 रुपए से बढ़कर 16,305 रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई, यानी करीब 22 फीसदी की वृद्धि।

बीकानेर की शिव बाड़ी योजना में भी जमीन की कीमत 5,470 रुपए से बढ़ाकर 7,105 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है, जो करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी है। वहीं हनुमानगढ़ की डीटीओ योजना में आरक्षित दर 11,605 रुपए से बढ़कर 12,910 रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई है, जो लगभग 11.24 फीसदी अधिक है।

हाड़ौती क्षेत्र की योजनाओं में भी बड़ा असर हाड़ौती संभाग की कई हाउसिंग योजनाएं भी नई दरों से प्रभावित हुई हैं। कोटा की मांगरोल हाउसिंग योजना में आरक्षित दर 5,655 रुपए से बढ़कर 6,195 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। स्वामी विवेकानंद योजना में कीमत 19,670 रुपए से बढ़कर 21,455 रुपए प्रति वर्गमीटर पहुंच गई है।

सबसे बड़ी बढ़ोतरी कोटा की कुन्हारी योजना में देखने को मिली, जहां जमीन की आरक्षित दर 25,380 रुपए से बढ़ाकर 33,890 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई। यानी यहां करीब 33.53 फीसदी का इजाफा हुआ है।

बूंदी जिले की लाखेरी हाउसिंग योजना में दर 3,420 रुपए से बढ़ाकर 4,020 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। नैनवां योजना में आरक्षित दर 8,965 रुपए से बढ़कर 10,015 रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई है। वहीं बारां जिले की गजनपुरा योजना में भी कीमत 7,765 रुपए से बढ़ाकर 8,745 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है।