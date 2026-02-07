राजस्थान के इन अस्पतालों में नया फरमान,अब डॉक्टर भगाएंगे कुत्ते
राजस्थान में सरकारी सिस्टम की तस्वीर फिर चर्चा में है। पहले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ टीचर्स पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया और अब वही सिलसिला सरकारी हॉस्पिटलों तक पहुंच गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब क्लासरूम नहीं, बल्कि वार्ड और अस्पताल परिसर है
और काम है—आवारा कुत्तों को भगाने का।
राज्य के सरकारी हॉस्पिटलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों पर लगाम कसने के लिए अब डॉक्टर्स को ही ‘डॉग कंट्रोल’ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर और जैसलमेर के तीन सरकारी हॉस्पिटलों में बाकायदा आदेश जारी कर वहां पोस्टेड डॉक्टरों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में फैसला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अस्पताल परिसरों में आवारा कुत्तों की एंट्री रोकने को लेकर कई जगहों पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। इसी के तहत राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम और नगर परिषद के साथ समन्वय के लिए हॉस्पिटल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था लागू की है।
खास बात यह है कि ये नोडल अधिकारी कोई अलग से नियुक्त कर्मचारी नहीं, बल्कि अस्पताल में पहले से पोस्टेड डॉक्टर ही होंगे। यानी अब मरीजों का इलाज करने के साथ-साथ डॉक्टरों को यह भी देखना होगा कि हॉस्पिटल परिसर में कोई कुत्ता नजर न आए।
जोधपुर और जैसलमेर के इन हॉस्पिटलों में लागू आदेश
फिलहाल यह व्यवस्था जोधपुर और जैसलमेर के तीन सरकारी हॉस्पिटलों में लागू की गई है।
जोधपुर के प्रतापनगर हॉस्पिटल में डॉ. नरेश चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मंडोर सैटेलाइट हॉस्पिटल, जोधपुर में यह जिम्मेदारी डॉ. निर्मला बिश्नोई को सौंपी गई है।
वहीं, जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में डेंटिस्ट डॉ. सरदाराराम पंवार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जैसलमेर पीएमओ डॉ. रविंद्र सांखला ने बताया कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि हॉस्पिटल में किसी भी हालत में कुत्ते नहीं होने चाहिए। इसी वजह से डॉक्टरों को यह जिम्मेदारी दी गई है।
डॉक्टर करेंगे निगरानी, निगम से भी करेंगे तालमेल
आदेश के मुताबिक, नोडल अधिकारी बने डॉक्टरों की ड्यूटी सिर्फ कुत्ते भगाने तक सीमित नहीं है। उन्हें पूरी व्यवस्था की निगरानी करनी होगी। अगर हॉस्पिटल परिसर में कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है, तो डॉक्टर नगर निगम या नगर परिषद की टीम से संपर्क कर उन्हें पकड़वाने की कार्रवाई भी करवाएंगे।
ये होंगे डॉक्टर नोडल ऑफिसर के काम
सरकारी आदेश में डॉक्टरों की जिम्मेदारियां भी साफ-साफ तय की गई हैं—
बाउंड्रीवॉल की ऊंचाई बढ़ाना
जहां-जहां हॉस्पिटल की चारदीवारी नीची है, वहां उसे ऊंचा करवाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कुत्ते कूदकर अंदर न आ सकें।
गेट मैनेजमेंट
हॉस्पिटल के सभी प्रवेश द्वारों पर सख्ती बरती जाएगी। गेट बंद रखने और निगरानी की जिम्मेदारी तय की गई है।
नगर निगम से समन्वय
परिसर के अंदर मौजूद कुत्तों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने और दूर छोड़ने के लिए नगर निगम या परिषद की टीम से तालमेल करना होगा।
रिपोर्टिंग सिस्टम
पूरी व्यवस्था की समय-समय पर रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग और उच्च अधिकारियों को भेजनी होगी।
सोशल मीडिया पर चर्चा, व्यवस्था पर सवाल
राजस्थान में इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर इलाज करें या कुत्ते भगाएं? वहीं, प्रशासन का तर्क है कि मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए यह कदम जरूरी है।
फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में अब अगर कोई आवारा कुत्ता नजर आया, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे डॉक्टर नोडल ऑफिसर की होगी। यानी सफेद एप्रन के साथ अब डॉक्टरों के कंधों पर एक नई ड्यूटी भी जुड़ गई है—हॉस्पिटल को ‘नो-डॉग जोन’ बनाना।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
