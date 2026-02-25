राजस्थान में होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग? फरवरी में ही हीटवेव की आहट

राजस्थान में सर्दी की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है।

राजस्थान में सर्दी की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे मार्च के पहले सप्ताह और होली के आसपास गर्मी का असर तेज हो सकता है।

राज्य के पश्चिमी हिस्सों से सर्दी पूरी तरह रुखसत हो चुकी है। दिन का अधिकतम तापमान कई जिलों में 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दोपहर में तपिश का सामना करना पड़ा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की स्थिति बन रही है। यदि यह प्रणाली सक्रिय होती है तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में गर्मी का असर ज्यादा रह सकता है।

राजधानी जयपुर में भी गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को जयपुर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। दिन में हल्के बादल छाए रहने के बावजूद धूप का असर बना रहा और हल्की उमस भी महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे सुबह-शाम की ठंडक भी काफी कम हो गई है।

अलवर और उदयपुर सहित कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है, जिससे तापमान में गिरावट के आसार कम हैं।

न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुछ शहरों में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। बीकानेर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के औसत से काफी अधिक है। इससे साफ है कि सुबह-शाम की ठंड अब लगभग समाप्त हो चुकी है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि मार्च के पहले सप्ताह में मौसम की यही स्थिति बनी रहती है तो होली पर गर्मी का असर साफ दिखाई देगा। दिन के समय तेज धूप और ऊंचा तापमान लोगों को परेशान कर सकता है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय से पहले बढ़ती गर्मी का असर फसलों पर भी पड़ सकता है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल के लिए अधिक तापमान नुकसानदायक हो सकता है। यदि मार्च में पारा 40 डिग्री तक पहुंचता है तो उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।