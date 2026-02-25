Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान में होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग? फरवरी में ही हीटवेव की आहट

Feb 25, 2026 09:55 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में सर्दी की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है।

राजस्थान में होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग? फरवरी में ही हीटवेव की आहट

राजस्थान में सर्दी की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे मार्च के पहले सप्ताह और होली के आसपास गर्मी का असर तेज हो सकता है।

राज्य के पश्चिमी हिस्सों से सर्दी पूरी तरह रुखसत हो चुकी है। दिन का अधिकतम तापमान कई जिलों में 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दोपहर में तपिश का सामना करना पड़ा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की स्थिति बन रही है। यदि यह प्रणाली सक्रिय होती है तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में गर्मी का असर ज्यादा रह सकता है।

राजधानी जयपुर में भी गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को जयपुर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। दिन में हल्के बादल छाए रहने के बावजूद धूप का असर बना रहा और हल्की उमस भी महसूस की गई। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे सुबह-शाम की ठंडक भी काफी कम हो गई है।

अलवर और उदयपुर सहित कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है, जिससे तापमान में गिरावट के आसार कम हैं।

न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुछ शहरों में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। बीकानेर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय के औसत से काफी अधिक है। इससे साफ है कि सुबह-शाम की ठंड अब लगभग समाप्त हो चुकी है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि मार्च के पहले सप्ताह में मौसम की यही स्थिति बनी रहती है तो होली पर गर्मी का असर साफ दिखाई देगा। दिन के समय तेज धूप और ऊंचा तापमान लोगों को परेशान कर सकता है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय से पहले बढ़ती गर्मी का असर फसलों पर भी पड़ सकता है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल के लिए अधिक तापमान नुकसानदायक हो सकता है। यदि मार्च में पारा 40 डिग्री तक पहुंचता है तो उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल राज्य में गर्मी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर है। मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी की संभावना जता रहा है। ऐसे में यह साफ संकेत है कि इस बार राजस्थान में सर्दी की विदाई समय से पहले हो गई है और होली पर रंगों के साथ गर्मी का असर भी देखने को मिल सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।