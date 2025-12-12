राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव,राजीव सोगरवाल बने अध्यक्ष, दीपेश शर्मा ने महासचिव पद पर बनाया रिकॉर्ड

संक्षेप: राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। अधिवक्ता राजीव सोगरवाल भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए बार के 42वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। अधिवक्ता राजीव सोगरवाल भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए बार के 42वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महेन्द्र शांडिल्य को 532 वोटों से हराया। सोगरवाल को 1741 मत मिले, जबकि शांडिल्य को 1209 वोट प्राप्त हुए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव में इस बार रिकॉर्ड अंतर की जीत महासचिव पद पर देखने को मिली। दीपेश शर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 2,748 वोटों के अभूतपूर्व अंतर से पराजित कर महासचिव पद पर कब्जा जमाया। उपाध्यक्ष के दोनों पदों पर अधिवक्ता अनुराग कलवाटिया और सुनील कुमार शर्मा विजयी रहे, जिन्हें क्रमशः 990 और 409 वोट मिले।

संयुक्त सचिव पद पर हिमांशी मीणा ने जीत हासिल की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर प्रीत शर्मा (678 वोट) और पुस्तकालय सचिव पद पर बॉबी दत्ता (437 वोट) विजयी हुए। संयुक्त पुस्तकालय सचिव के पद पर प्रज्ञा पांडे ने 323 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि सांस्कृतिक सचिव के पद पर उपासना आर्य को 997 वोटों से विजय मिली।

चुनाव का महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी में इस बार 6 महिलाएं चुनी गईं। इनमें 5 पदाधिकारी एवं एक कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। इससे बार की कार्यशैली में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही कार्यकारिणी के 8 सदस्य भी निर्वाचित हुए, जिनमें देवेन्द्र शर्मा, कुलदीप शर्मा, शुभम जैन, अनुश्री अग्रवाल, सौरभ तिवाड़ी, अजय सिंह राजावत, नरेन्द्र पारीक और दुष्यंत सिंह नरूका शामिल हैं।

जीत के बाद अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता वकीलों की मूलभूत समस्याओं को हल कराना होगी। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था, रजिस्ट्री से जुड़ी दिक्कतें और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्यों को सुगम बनाना भी उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा।

गुरुवार को मतदान के दौरान हाईकोर्ट परिसर में तनावपूर्ण माहौल रहा। पिछले कुछ दिनों से हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थीं, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी थी। इस परिस्थिति के बावजूद वकीलों में उत्साह बना रहा और करीब 86 प्रतिशत मतदान हुआ, जो हालिया वर्षों में सबसे अधिक है।