पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोंकझोंक पर राजस्थान हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, 11 साल पुरानी FIR रद्द
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि पति-पत्नी के बीच सामान्य नोंकझोंक को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही पति के खिलाफ 11 साल पुरानी एफआईआर भी रद्द हो गई है।
राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना के मामलों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति-पत्नी के बीच होने वाले प्रत्येक विवाद, आपसी मतभेद और सामान्य नोकझोंक को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए का इस्तेमाल हर वैवाहिक विवाद में यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज करीब 11 वर्ष पुरानी प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राहुल बड़ियाल की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
2015 का है यह मामला
मामला दो दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। इसमें पति और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे।
वकीलों की ओर से कोर्ट के सामने रखे कई दस्तावेज
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराणा ने अधिवक्ता मुस्कान वर्मा, उमंग जैन, सोम्या मंगल और पलक सिन्हा के साथ पैरवी करते हुए दलील दी कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं। पति की ओर से पत्नी के इलाज, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और बच्चे के पालन-पोषण पर खर्च करने से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए।
वहीं, राज्य सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के दौरान पति के खिलाफ धारा 498ए और 406 के अपराध पाए गए थे और 10 जून 2022 को आरोप भी तय हो चुके थे।
दहेज की मांग की पुष्टि नहीं हुई
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद और मतभेद को दर्शाते हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर दहेज की मांग की पुष्टि करने वाली कोई सहायक परिस्थिति सामने नहीं आई। ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्रवाई जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
कोर्ट ने पहले के फैसलों का हवाला भी दिया
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के मामलों में सुनाए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य वैवाहिक असहमति और छोटी-मोटी बहस को धारा 498ए के तहत अपराध नहीं बनाया जा सकता।
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