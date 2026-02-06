राजस्थान हाईकोर्ट में बम धमकी से अफरा-तफरी, पिछले साल भी मिल चुकी हैं 6 धमकियां
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने तत्काल पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया।
सूचना पर पुलिस, बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कोर्ट रूम, जजों के चैम्बर्स और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल हाईकोर्ट की सभी सुनवाइयां स्थगित कर दी गई हैं।
बताया जा रहा है कि धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाईकोर्ट परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान हाईकोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो। पिछले साल भी हाईकोर्ट को कुल छह बार बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। दिसंबर महीने में तो लगातार पांच दिन तक हाईकोर्ट को धमकी भरे ई-मेल मिले थे, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई थीं।
हालांकि, अब तक पुलिस किसी भी धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। हर बार जांच के बाद धमकी को अफवाह या झूठा पाया गया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं।
पुलिस और साइबर टीम एक बार फिर धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है। ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजी गई धमकी की तकनीकी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा।
