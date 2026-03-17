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राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सत्यमेव जयते भवन खाली कराकर सर्च

Mar 17, 2026 12:24 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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धमकी मिलते ही मचा हड़कंप राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सत्यमेव जयते भवन खाली कराकर सर्च

राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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मुख्य भवन कराया गया खाली

एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट सुरक्षा चौकी के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य भवन को खाली करा लिया। इस दौरान परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

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मौके पर पहुंचे अधिकारी और सुरक्षा टीमें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड को भी तुरंत बुलाया गया, ताकि हर पहलू से जांच की जा सके।

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सत्यमेव जयते भवन की सघन जांच

तलाशी अभियान के दौरान विशेष रूप से सत्यमेव जयते भवन की बारीकी से जांच की गई। टीमों ने भवन के अंदर और बाहर हर कोने को खंगाला। आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की गई।

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जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध

करीब डेढ़ घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद राहत की खबर सामने आई। जांच एजेंसियों को किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरा हाईकोर्ट परिसर पूरी तरह सुरक्षित है।

सुनवाई फिर से हुई शुरू

सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद हालात सामान्य हुए। इसके बाद प्रशासन ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे से अदालतों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

गौरतलब है कि वर्ष 2026 में इससे पहले भी 6, 17, 19 और 20 फरवरी को इसी तरह के धमकी भरे मेल मिल चुके हैं। बार-बार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

एक दर्जन से ज्यादा बार मिल चुकी धमकी

अब तक हाईकोर्ट को करीब एक दर्जन बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि हर बार जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन हर बार प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है।

साइबर टीम जांच में जुटी

पुलिस और साइबर सेल की टीम इस नए मेल की जांच में जुट गई है। तकनीकी विश्लेषण के जरिए मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी

फिलहाल हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग की जा रही है और हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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