राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, सत्यमेव जयते भवन खाली कराकर सर्च

धमकी मिलते ही मचा हड़कंप राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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मुख्य भवन कराया गया खाली एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट सुरक्षा चौकी के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य भवन को खाली करा लिया। इस दौरान परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

मौके पर पहुंचे अधिकारी और सुरक्षा टीमें घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वॉड को भी तुरंत बुलाया गया, ताकि हर पहलू से जांच की जा सके।

सत्यमेव जयते भवन की सघन जांच तलाशी अभियान के दौरान विशेष रूप से सत्यमेव जयते भवन की बारीकी से जांच की गई। टीमों ने भवन के अंदर और बाहर हर कोने को खंगाला। आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की गई।

जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध करीब डेढ़ घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद राहत की खबर सामने आई। जांच एजेंसियों को किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरा हाईकोर्ट परिसर पूरी तरह सुरक्षित है।

सुनवाई फिर से हुई शुरू सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद हालात सामान्य हुए। इसके बाद प्रशासन ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे से अदालतों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां गौरतलब है कि वर्ष 2026 में इससे पहले भी 6, 17, 19 और 20 फरवरी को इसी तरह के धमकी भरे मेल मिल चुके हैं। बार-बार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

एक दर्जन से ज्यादा बार मिल चुकी धमकी अब तक हाईकोर्ट को करीब एक दर्जन बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि हर बार जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन हर बार प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है।

साइबर टीम जांच में जुटी पुलिस और साइबर सेल की टीम इस नए मेल की जांच में जुट गई है। तकनीकी विश्लेषण के जरिए मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।