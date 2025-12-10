राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम धमकी; 6 हफ्ते में 5वीं वार्निंग, बार एसोसिएशन चुनाव से पहले सुरक्षा सख्त

संक्षेप: राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार फर्जी बम धमकी वाले ईमेल मिल रहे हैं। मंगलवार को धमकी मिलने के बाद बुधवार को भी हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी भेजी गई।

राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार फर्जी बम धमकी वाले ईमेल मिल रहे हैं। मंगलवार को धमकी मिलने के बाद बुधवार को भी हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी भेजी गई। लगातार मिल रही धमकियों ने न्यायिक कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी जांच में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार सुबह 8 बजे से ही हाईकोर्ट के सत्यमेव जयते भवन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने तलाशी शुरू की। दो बार पूरे परिसर की सघन जांच की गई। मुख्य भवन, पार्किंग, रिकॉर्ड रूम और गलियारों सहित हर हिस्से को खंगाला गया। लगभग दो घंटे चली जांच में किसी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु का कोई सुराग नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया, जिसके बाद करीब 11:30 बजे सभी अदालतों में न्यायिक कार्यवाही दोबारा शुरू की गई।

राजस्थान हाईकोर्ट में 12 दिसंबर, गुरुवार को बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। इससे पहले दो दिनों से लगातार धमकी भरे मेल आने से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर को भी इसी तरह की धमकियाँ मिल चुकी हैं। अब दो दिन में यह तीसरी और कुल मिलाकर 6 हफ्तों में पांचवीं धमकी है।

लगातार मिल रहे इन मेलों ने सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर दिया है और अदालत परिसर में प्रवेश जांच को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बुधवार को भी सूचना मिलते ही पुलिस, एटीएस, एसओजी, एंटी-बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम पहुंच गई और अदालत परिसर को अस्थायी रूप से खाली कराया गया।

इन लगातार आने वाली धमकियों का सीधा असर अदालतों की कार्यवाही पर पड़ रहा है। मंगलवार और बुधवार दोनों दिन न्यायिक कामकाज कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। वकीलों, कर्मचारियों और मुकदमों में आए पक्षकारों को जल्दबाजी में बाहर निकाला गया। कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टालनी पड़ी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई।

वकीलों और अदालत कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं अदालत की सुरक्षा प्रणाली और ईमेल ट्रैकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चुनाव से पहले लगातार मिल रही धमकियों को गंभीर चिंता का विषय बताया है।

अदालत परिसर की जांच के बाद पुलिस ने इस मेल को ‘होक्स मेल’ माना है। साइबर सेल को ईमेल भेजने वाले की लोकेशन, सर्वर, आईपी एड्रेस और मेल फॉर्मेट की तकनीकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले मंगलवार को मिले मेल में दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं।