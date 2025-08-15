राजस्थान में मूसलाधार बारिश; सीकर में एम्बुलेंस डूबी, डीग में मकान ढहा

राजस्थान में सात दिन के अंतराल के बाद मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है

राजस्थान में सात दिन के अंतराल के बाद मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। कई स्थानों पर 3 इंच तक पानी बरसने से सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जयपुर, टोंक, सीकर, दौसा और अलवर समेत कई इलाकों में लगातार बरसात के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर-सीकर सहित कई शहरों में सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। सीकर में एम्बुलेंस और कई अन्य वाहन पानी में फंस गए।

धौलपुर में हालात इतने बिगड़ गए कि रास्ते में पानी भरने के कारण एक बीमार बुजुर्ग महिला को चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। डीग जिले में बारिश के बीच एक मकान ढह गया, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। बारिश ने न सिर्फ जनजीवन प्रभावित किया, बल्कि तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कई शहरों में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया।

पिछले 24 घंटों में टोंक के निवाई में सबसे ज्यादा 83 मिमी बारिश दर्ज की गई। सीकर के रींगस में 58 मिमी, सीकर शहर में 37 मिमी, प्रतापगढ़ के अरनोद में 27 मिमी, अलवर के तिजारा में 40 मिमी और झुंझुनूं के बुहाना में 37 मिमी पानी बरसा। करौली के सुरौथ में 38 मिमी, जयपुर के शाहपुरा में 37 मिमी, जमवारामगढ़ में 30 मिमी और जोबनेर में 25 मिमी बारिश हुई। भरतपुर के जुरेहरा में 25 मिमी, कामां में 37 मिमी, दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा में 27 मिमी और चूरू के राजगढ़ में 21 मिमी बारिश दर्ज की गई।

बारिश और बादल छाने के कारण दौसा, फतेहपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जयपुर, सीकर और हनुमानगढ़ में गुरुवार को अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। इस तापमान में कमी से मौसम सुहावना जरूर हुआ, लेकिन कई जगह जलभराव और यातायात बाधित होने से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

तेज बारिश के कारण शहरों की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई वाहन बंद पड़ गए। सीकर में तो हालात इतने गंभीर हो गए कि एम्बुलेंस तक पानी में डूब गई। कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। डीग जिले में मकान गिरने की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कराए गए, लेकिन लगातार बरसात के कारण दिक्कतें बढ़ती गईं।

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अलावा पश्चिमी इलाकों में भी बादल छाने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। बारिश से एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं शहरों में जलभराव और आवागमन की समस्याओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पिछले एक हफ्ते से सूखे जैसे हालात के बाद मानसून का यह दौर राहत लेकर आया है, लेकिन साथ ही कई क्षेत्रों में नुकसान और परेशानी भी खड़ी कर गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। प्रशासन की ओर से भी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।