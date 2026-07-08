Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में झमाझम बारिश से जनजीवन बेहाल: अलवर में घर-दुकानों में घुसा पानी, चित्तौड़गढ़ की सड़कें डूबीं

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई। वेंजा में 70 मिमी, ओबरी में 51 मिमी, धम्बोला में 34 मिमी और देवल में 32 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई।

राजस्थान में झमाझम बारिश से जनजीवन बेहाल: अलवर में घर-दुकानों में घुसा पानी, चित्तौड़गढ़ की सड़कें डूबीं

राजस्थान में मानसून अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश ने कहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी तो कहीं जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दीं। अलवर में बाजार तालाब बन गए, चित्तौड़गढ़ में सड़कें पानी में डूब गईं, भरतपुर में एक इंच से ज्यादा बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया, जबकि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है, हालांकि 11 जुलाई से मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

जयपुर-अलवर में सुबह से बरसे बादल

बुधवार सुबह राजधानी जयपुर के चौमूं और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। करीब दस मिनट की झमाझम बरसात के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। दूसरी ओर अलवर में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। शहर के कई बाजारों और कॉलोनियों में दो फीट तक पानी भर गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। लगातार बारिश से जिले के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:मां को मरवा देती हूं, सरकारी नौकरी-प्रॉपर्टी मेरी होगी; कातिल बेटी की कहानी

भरतपुर में जलभराव से बढ़ी परेशानी

भरतपुर के नदबई क्षेत्र में बुधवार तड़के शुरू हुई बारिश कई घंटों तक जारी रही। रेलवे स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में पानी भर गया। जिला अस्पताल की ओपीडी के बाहर पानी जमा होने और रिसाव के कारण मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक करीब 30 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन शहर में जलनिकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी।

ये भी पढ़ें:Fact Check: 13 साल की बच्ची केस का वायरल वीडियो फर्जी दावे के साथ शेयर

चित्तौड़गढ़ में सड़कें बनीं नदी

चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में मंगलवार रात शुरू हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। करीब डेढ़ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण कपड़ा बाजार, पुलिस थाने वाली गली समेत कई इलाकों में एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। बुधवार सुबह तक यहां 85 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून सीजन में अब तक इलाके में 216 मिमी बारिश हो चुकी है, जिससे खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन शहर की सड़कों पर जलभराव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया।

ये भी पढ़ें:जयपुर में ट्रेलर ने पूरे परिवार को रौंदा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बरसात

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई। वेंजा में 70 मिमी, ओबरी में 51 मिमी, धम्बोला में 34 मिमी और देवल में 32 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीं अलवर के नीमराणा में 52 मिमी, प्रतापगढ़ के अरनोद में 21 मिमी, छोटी सादड़ी में 22 मिमी और सुहागपुरा में 20 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

नागौर में देर से पहुंचा मानसून

नागौर में करीब पांच दिन की देरी के बाद मानसून ने दस्तक दी। मंगलवार रात करीब आठ बजे शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। शहर की कई सड़कें और निचले इलाके पानी से भर गए। लंबे इंतजार के बाद बारिश आने से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए यह बारिश बेहद अहम मानी जा रही है।

पश्चिमी राजस्थान में अब भी गर्मी का असर

जहां पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है, वहीं पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस अभी भी बनी हुई है। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर में 41.8, चूरू में 41, जैसलमेर में 40.6 और फलोदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। हालांकि अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहा।

11 जुलाई से बदल सकता है मौसम

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन कमजोर होकर दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर में बदल गया है। इसके प्रभाव से अगले दो से तीन दिन तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 11 जुलाई से इस सिस्टम का असर कम होने लगेगा और राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। फिलहाल मानसून की सक्रियता ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन कई शहरों में जलभराव और खराब जलनिकासी नई चुनौती बनकर सामने आ गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Weather Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।