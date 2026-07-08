राजस्थान में झमाझम बारिश से जनजीवन बेहाल: अलवर में घर-दुकानों में घुसा पानी, चित्तौड़गढ़ की सड़कें डूबीं

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई। वेंजा में 70 मिमी, ओबरी में 51 मिमी, धम्बोला में 34 मिमी और देवल में 32 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई।

राजस्थान में मानसून अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश ने कहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी तो कहीं जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दीं। अलवर में बाजार तालाब बन गए, चित्तौड़गढ़ में सड़कें पानी में डूब गईं, भरतपुर में एक इंच से ज्यादा बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया, जबकि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है, हालांकि 11 जुलाई से मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

जयपुर-अलवर में सुबह से बरसे बादल बुधवार सुबह राजधानी जयपुर के चौमूं और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। करीब दस मिनट की झमाझम बरसात के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। दूसरी ओर अलवर में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। शहर के कई बाजारों और कॉलोनियों में दो फीट तक पानी भर गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। लगातार बारिश से जिले के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

भरतपुर में जलभराव से बढ़ी परेशानी भरतपुर के नदबई क्षेत्र में बुधवार तड़के शुरू हुई बारिश कई घंटों तक जारी रही। रेलवे स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में पानी भर गया। जिला अस्पताल की ओपीडी के बाहर पानी जमा होने और रिसाव के कारण मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक करीब 30 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन शहर में जलनिकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी।

चित्तौड़गढ़ में सड़कें बनीं नदी चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में मंगलवार रात शुरू हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। करीब डेढ़ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण कपड़ा बाजार, पुलिस थाने वाली गली समेत कई इलाकों में एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। बुधवार सुबह तक यहां 85 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून सीजन में अब तक इलाके में 216 मिमी बारिश हो चुकी है, जिससे खेतों में नमी बढ़ी है, लेकिन शहर की सड़कों पर जलभराव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया।

डूंगरपुर में सबसे ज्यादा बरसात पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई। वेंजा में 70 मिमी, ओबरी में 51 मिमी, धम्बोला में 34 मिमी और देवल में 32 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। वहीं अलवर के नीमराणा में 52 मिमी, प्रतापगढ़ के अरनोद में 21 मिमी, छोटी सादड़ी में 22 मिमी और सुहागपुरा में 20 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई।

नागौर में देर से पहुंचा मानसून नागौर में करीब पांच दिन की देरी के बाद मानसून ने दस्तक दी। मंगलवार रात करीब आठ बजे शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। शहर की कई सड़कें और निचले इलाके पानी से भर गए। लंबे इंतजार के बाद बारिश आने से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए यह बारिश बेहद अहम मानी जा रही है।

पश्चिमी राजस्थान में अब भी गर्मी का असर जहां पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है, वहीं पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस अभी भी बनी हुई है। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर में 41.8, चूरू में 41, जैसलमेर में 40.6 और फलोदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। हालांकि अजमेर, सिरोही और डूंगरपुर जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहा।