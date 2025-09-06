rajasthan heavy rain alert jaipur bhilwara waterlogging chambal river danger level भारी बारिश से राजस्थान बेहाल: जयपुर-भीलवाड़ा में जलभराव, चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan heavy rain alert jaipur bhilwara waterlogging chambal river danger level

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 6 Sep 2025 10:02 AM
राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की सीमा पर बने वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में तेज से भारी बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने इस सिस्टम को देखते हुए शनिवार को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, सिरोही और जालोर के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली में येलो अलर्ट रहेगा।

भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अजमेर में शनिवार को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई। राजधानी जयपुर में शुक्रवार देर रात से ही रुक-रुककर तेज बरसात का दौर चलता रहा, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया।

भीलवाड़ा जिले में तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। निचले इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सीकर और उदयपुर समेत अन्य जिलों में भी लगातार बारिश हुई है। दौसा के लालसोट में मोरेल बांध से छोड़े गए पानी के कारण करीब 500 मीटर दूर स्थित कांकरिया एनीकट की पक्की दीवार टूट गई। इससे एनीकट पूरी तरह टूटने का खतरा मंडरा रहा है।

धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है। उधर, उदयपुर में उदयसागर झील पर सेल्फी ले रहा एक युवक पैर फिसलने से झील में गिर गया। स्थानीय लोग उसे निकालने की कोशिश में जुटे रहे।

पिछले 24 घंटों में कई जगह भारी बरसात दर्ज की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में 78 मिमी, झालावाड़ शहर में 34, खानपुर में 26, अलवर के बानसूर में 57, करौली के श्रीमहावीरजी में 36, झुंझुनूं के नवलगढ़ में 35, जयपुर के फुलेरा में 25, धौलपुर के राजाखेड़ा में 23, भरतपुर के भुसावर में 38, दौसा के बेजुपाड़ा में 25 और उदयपुर के नयागांव में 25 मिमी बरसात दर्ज की गई।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर से होकर वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम तक सक्रिय है। वहां से यह ट्रफ सीधी, डालटनगंज और दिघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। इस कारण दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर बना हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार 8 सितंबर तक उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं-कहीं पर भारी से अतिभारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव और नदियों के उफान ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें टूटने और संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं, शहरों में मुख्य सड़कों पर जलभराव और जाम की स्थिति बनी हुई है।

बारिश का यह सिलसिला अभी और तेज होने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बारिश के दौरान नदी-नालों के पास जाने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

