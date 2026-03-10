Hindustan Hindi News
राजस्थान में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, जैसलमेर-बाड़मेर समेत 4 जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट

Mar 10, 2026 09:22 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर, जयपुर
राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कई जिलों में गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है।

राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कई जिलों में गर्म हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 10 और 11 मार्च के लिए जैसलमेर, बाड़मेर समेत चार जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

बाड़मेर सबसे गर्म, तापमान 40 डिग्री पार

सोमवार को राजस्थान का सबसे गर्म जिला बाड़मेर रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के अन्य इलाकों में भी गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। तेज धूप और सूखी हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है।

कई शहरों में तेज धूप, आसमान रहा साफ

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा और दिनभर तेज धूप देखने को मिली। गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में भीड़ कम नजर आई।

हालांकि झुंझुनूं जिले के पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र में दोपहर बाद हल्के बादल छाने से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद दिन के समय गर्मी का असर बना रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जयपुर में भी बढ़ने लगी गर्मी

राजधानी जयपुर में भी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक माना जा रहा है। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हुआ।

शाम के समय भी गर्मी का असर कम नहीं हुआ। जयपुर में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही वातावरण में नमी का स्तर भी कम होकर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी महसूस की जा रही है।

फरवरी में कम बारिश से बढ़ी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार फरवरी महीने में उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके कारण जमीन की सतह पर नमी कम हो गई है और सूर्य की किरणें सीधे सतह तक पहुंचकर उसे तेजी से गर्म कर रही हैं।

इसके अलावा पश्चिम और मध्य भारत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण भी मौसम शुष्क बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से बादलों का विकास कम हो रहा है और आसमान साफ रहने से तापमान तेजी से बढ़ रहा है।

गर्मी का दौर लंबा रहने के संकेत

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस साल गर्मी का दौर सामान्य से लंबा चल सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी के अनुसार आने वाले महीनों में समुद्र में बनने वाली मौसमी परिस्थितियों का असर मानसून पर भी पड़ सकता है।

एजेंसी के अनुसार फिलहाल अगले तीन महीनों तक ला-नीना और अल-नीनो जैसी स्थिति बनने के संकेत नहीं हैं, लेकिन जून की शुरुआत में अल-नीनो की स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। यही समय भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री का भी होता है। ऐसे में अगर अल-नीनो सक्रिय होता है तो मानसून की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लोगों को दिन के समय धूप से बचने की सलाह दी है। विशेष रूप से दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के दूसरे पखवाड़े तक गर्मी का असर और तेज हो सकता है, इसलिए लोगों को अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है।

