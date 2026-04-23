लू की चपेट में राजस्थान, तापमान 44°C के करीब; बच्चों के लिए बदला स्कूल टाइम

राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बुधवार को राजधानी जयपुर समेत अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 अप्रैल से राज्य में हीटवेव (लू) चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके तहत उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में लू के तेज थपेड़े महसूस किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा।

कई जिलों में 40 डिग्री पार पहुंचा पारा पिछले 24 घंटे में राज्यभर में मौसम साफ रहा, जिससे तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। कोटा, पिलानी, चित्तौड़गढ़ और चूरू जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू सहित उत्तर-पूर्वी जिलों में दिनभर हल्की से मध्यम गति की धूलभरी हवाएं चलीं, जिसने गर्मी के असर को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इन इलाकों में लू की तीव्रता और बढ़ सकती है।

जयपुर में 40 पार पारा, स्कूल टाइमिंग में बदलाव राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय हल्की गर्म हवा चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय में बदलाव किया गया है, जो 27 अप्रैल से लागू होगा। प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को लू और तेज गर्मी से बचाना है।

अलवर में पहली बार लू का असर अलवर में इस सीजन में पहली बार लू का असर देखने को मिला। सुबह से ही गर्म हवाएं चलती रहीं और दोपहर के समय तापमान तेजी से बढ़ा। दोपहर करीब 2 बजे अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है।

जोधपुर में सामान्य से ज्यादा गर्मी जोधपुर में भी गर्मी का असर बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा। लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

अजमेर, सीकर और कोटा में भी गर्मी का प्रकोप अजमेर में तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई। यहां अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री दर्ज किया गया।

सीकर में पिछले एक सप्ताह से तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। फतेहपुर में 40.5 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के कारण लोग सुबह और शाम के समय ही बाहर निकल रहे हैं।

कोटा में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर में तेज हवा चलने से गर्मी का असर और अधिक महसूस हुआ।

उदयपुर में भी बढ़ी गर्मी उदयपुर में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की राहत बनी रही, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर तेज रहा।

आगे और बढ़ेगी गर्मी मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 4 दिनों में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है।