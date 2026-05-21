राजस्थान में गर्मी का प्रचंड वार: श्रीगंगानगर बना सबसे गर्म शहर, 46.5°C पार

राजस्थान में गर्मी ने मई के आखिरी दौर में अपने सबसे तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और दिन के साथ अब रातें भी तपने लगी हैं।

राजस्थान में गर्मी ने मई के आखिरी दौर में अपने सबसे तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और दिन के साथ अब रातें भी तपने लगी हैं। बुधवार को श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले चार से पांच दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद बेहद कम है और प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में हीटवेव (लू) का असर बना रह सकता है।

तेज धूप, झुलसाने वाली हवाएं और दोपहर में सूनी पड़ी सड़कें—राजस्थान के कई शहरों की तस्वीर अब यही बन चुकी है। सुबह से शुरू होने वाली गर्म हवाएं देर शाम तक लोगों को परेशान कर रही हैं।

श्रीगंगानगर सबसे गर्म, कई शहरों में पारा 44 के पार पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक श्रीगंगानगर ने गर्मी का नया रिकॉर्ड छूते हुए 46.5°C तापमान दर्ज किया। इसके बाद पिलानी (झुंझुनूं) 45.3°C के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा।

इसके अलावा:

फलोदी – 44.8°C

बीकानेर – 44.8°C

चूरू – 44.5°C

कोटा – 44.2°C

अलवर – 44.2°C

चित्तौड़गढ़ – 44.0°C

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश इलाके बुधवार को लू की चपेट में रहे।

राहत नहीं, अगले 4 दिन और भारी पड़ सकते हैं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले तीन से चार दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं। गर्म हवाओं का असर जारी रहने से दोपहर के समय बाहर निकलना चुनौती बना रह सकता है।

जयपुर में पारा थोड़ा गिरा, लेकिन गर्मी कायम राजधानी जयपुर में तापमान में हल्की कमी जरूर दर्ज हुई, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। यहां अधिकतम तापमान 42.5°C और न्यूनतम 31.1°C रिकॉर्ड किया गया। दिनभर धूप की तीव्रता इतनी रही कि शाम तक सड़कों पर गर्मी का असर महसूस होता रहा।

अलवर में गर्मी से राहत के लिए प्रशासन सक्रिय अलवर में लगातार तीसरे दिन तापमान 45 डिग्री के करीब बना रहा। हालात ऐसे बने कि नगर निगम को सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना पड़ा। राहगीरों को राहत देने के लिए कई जगह अस्थायी टेंट और छाया की व्यवस्था की गई।

उदयपुर और सीकर में भी हालात चुनौतीपूर्ण झीलों की नगरी उदयपुर में भी गर्मी का असर कम नहीं हुआ। यहां अधिकतम तापमान 40.7°C दर्ज किया गया। दोपहर के समय शहर की प्रमुख सड़कें लगभग खाली नजर आईं।

वहीं, सीकर पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहा है। यहां अधिकतम तापमान 43°C दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार अब केवल दिन ही नहीं, रातें भी बेचैन करने लगी हैं।