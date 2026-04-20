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राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज सिग्नल, अगले 4 दिन भारी पड़ेंगे

Apr 20, 2026 09:49 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण हीटवेव का दौर शुरू हो चुका है, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। रविवार को कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया

राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज सिग्नल, अगले 4 दिन भारी पड़ेंगे

राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण हीटवेव का दौर शुरू हो चुका है, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। रविवार को कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि चूरू, चित्तौड़गढ़ और कोटा जैसे इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कों की तपिश कम करने के लिए कोटा नगर निगम को पानी का छिड़काव करवाना पड़ा।

6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को राजधानी जयपुर सहित 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में आगामी दिनों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में गर्मी और बढ़ने की संभावना है।

उत्तरी राजस्थान में बादल भी बेअसर

रविवार को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन इससे तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उमस और गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश या ठंडक के कोई संकेत नहीं हैं।

प्रदेशभर में तेज धूप और लू का असर

पिछले 24 घंटे में बीकानेर संभाग को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहा। झुंझुनूं, भरतपुर, अलवर और धौलपुर में लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया।

जयपुर में लगातार दूसरे दिन 40 पार

राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह लगातार दूसरा दिन है जब पारा 40 डिग्री के पार रहा। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि सोमवार को तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है।

जोधपुर में सामान्य से अधिक तापमान

जोधपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। तेज धूप के कारण दिन के समय लोगों की आवाजाही कम रही।

कोटा में सड़कों पर पानी का छिड़काव

कोटा में रविवार को तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के चलते लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों की तपिश कम करने के लिए नगर निगम ने टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया।

अलवर में 4 दिन का अलर्ट

अलवर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां अगले चार दिनों तक हीटवेव चलने की चेतावनी दी है। गर्म हवाओं के कारण लोग केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं।

उदयपुर में धूप से बचाव के इंतजाम

उदयपुर में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शहर के बाजारों में दुकानदारों ने धूप से बचाव के लिए दुकानों के बाहर पर्दे लगा दिए हैं, खासकर फतेहसागर झील क्षेत्र में यह नजारा देखने को मिला।

अजमेर में बाजारों में सन्नाटा

अजमेर में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और न्यूनतम 22.4 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी के कारण बाजारों में चहल-पहल कम रही और हाईवे पर भी यातायात प्रभावित दिखा। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

सीकर में तापमान 40 के पार

सीकर में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों में यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।

आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर के समय घरों में रहने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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