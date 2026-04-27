गर्मी से उबलता राजस्थान, बाड़मेर-जैसलमेर में रिकॉर्ड के करीब तापमान
राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जगाई है। विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है
राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जगाई है। विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है।
रिकॉर्ड के करीब पहुंचा तापमान
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
इसके अलावा कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के कारण दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है।
दूसरी ओर, न्यूनतम तापमान की बात करें तो पाली जिले के जवाई डैम में सबसे कम 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत राहत भरा रहा।
गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज
भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश के मौसम में असमानता देखने को मिल रही है। कई जिलों में जहां रातें भी गर्म बनी हुई हैं, वहीं कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदलने की घटनाएं सामने आई हैं।
हाल ही में गंगापुर सिटी में 6.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक रही। इसके अलावा बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में दोपहर बाद आसमान में बादल छाए और धूलभरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इन बदलावों ने कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट जरूर दर्ज कराई, लेकिन उमस बढ़ा दी।
आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा, लेकिन 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, इस दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है।
जनजीवन पर असर, सावधानी जरूरी
लगातार बढ़ते तापमान का असर आम जनजीवन पर साफ देखा जा रहा है। दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने, सिर ढककर बाहर निकलने और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी है।
कुल मिलाकर, राजस्थान इस समय गर्मी के चरम दौर से गुजर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में संभावित बारिश और आंधी-तूफान से राहत की उम्मीद भी बंधी हुई है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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