गर्मी से उबलता राजस्थान, बाड़मेर-जैसलमेर में रिकॉर्ड के करीब तापमान

राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जगाई है। विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है

राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। झुलसाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जगाई है। विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है।

रिकॉर्ड के करीब पहुंचा तापमान मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

इसके अलावा कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के कारण दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है।

दूसरी ओर, न्यूनतम तापमान की बात करें तो पाली जिले के जवाई डैम में सबसे कम 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत राहत भरा रहा।

गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश के मौसम में असमानता देखने को मिल रही है। कई जिलों में जहां रातें भी गर्म बनी हुई हैं, वहीं कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदलने की घटनाएं सामने आई हैं।

हाल ही में गंगापुर सिटी में 6.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक रही। इसके अलावा बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में दोपहर बाद आसमान में बादल छाए और धूलभरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इन बदलावों ने कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट जरूर दर्ज कराई, लेकिन उमस बढ़ा दी।

आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा, लेकिन 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, इस दौरान तेज हवाएं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है।

जनजीवन पर असर, सावधानी जरूरी लगातार बढ़ते तापमान का असर आम जनजीवन पर साफ देखा जा रहा है। दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने, सिर ढककर बाहर निकलने और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी है।