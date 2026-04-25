राजस्थान में 2 दिन हीटवेव का कहर, जयपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन; अलवर में सड़कों पर पानी का छिड़काव

राजस्थान में गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिन यानी 25 और 26 अप्रैल को हीटवेव का असर तेज रहेगा। इसके बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर आंधी और बारिश लेकर आएगा।

राजस्थान में गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिन यानी 25 और 26 अप्रैल को हीटवेव का असर तेज रहेगा। इसके बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर आंधी और बारिश लेकर आएगा। फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

16 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, दो दिन की तेज गर्मी के बाद राज्य में मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से करीब 16 जिलों में तेज आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

24 शहरों में पारा 40 से 44 डिग्री के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और लू चली। 24 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बाड़मेर में तापमान 44.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है।

दोपहर बाद बदला मौसम, कहीं बूंदाबांदी शुक्रवार दोपहर बाद उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम ने हल्का बदलाव दिखाया। चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनूं और बीकानेर में बादल छाए और धूलभरी हवाएं चलीं। हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिली।

हनुमानगढ़ में सबसे गर्म रात मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हनुमानगढ़ में इस सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी अधिक है। रात में भी गर्मी का असर बने रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इन शहरों में सीजन का सबसे अधिक तापमान राज्य के कई शहरों में सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इनमें जयपुर, बीकानेर, चूरू, फतेहपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, पिलानी, करौली, दौसा, झुंझुनूं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, जालोर और पाली शामिल हैं।

जयपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन राजधानी जयपुर में शुक्रवार को सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर रहा। शहरी इलाकों में दिनभर गर्म हवा चलती रही, जबकि शाम के समय हल्के बादल भी नजर आए। रात का तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया।

कोटा में दोपहर में सन्नाटा कोटा में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले।

अलवर में राहत के लिए पानी का छिड़काव अलवर में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी और लू से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया। इसके बावजूद दिनभर गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। आने वाले दिनों में लू का असर और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

उदयपुर, अजमेर और सीकर में भी गर्मी का प्रकोप उदयपुर में तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से अधिक रहा। अजमेर में 41.4 डिग्री तापमान के साथ तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल किया। वहीं सीकर में भी 42 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। सुबह से ही तेज गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया।

जोधपुर में सामान्य से ज्यादा तापमान जोधपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा। पिछले एक सप्ताह में यह सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है।