राजस्थान में गर्मी का प्रकोप तेज, पारा 41°C पार; 17 अप्रैल से हीटवेव का यलो अलर्ट जारी

राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है

राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि पूर्वी हिस्सों में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी है।

दिनभर तेज धूप, बाड़मेर-कोटा रहे सबसे गर्म मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में आसमान पूरी तरह साफ रहा, जिसके कारण दिनभर तेज धूप ने लोगों को झुलसाने का काम किया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोटा में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा जैसलमेर और चूरू में भी अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अब गर्मी का असर पूरे प्रदेश में फैल चुका है।

रात में भी नहीं मिल रही राहत, बढ़ा उमस का असर दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। खासकर शहरी क्षेत्रों में गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं।

कुछ जिलों में शाम को बदला मौसम, बादलों से मिली हल्की राहत हालांकि, देर शाम कुछ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। झुंझुनूं, सीकर और अलवर के कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की हवाएं चलीं, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आई और लोगों को थोड़ी राहत मिली। इसी तरह नागौर के कुछ हिस्सों में भी हल्के बादल देखने को मिले। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत अस्थायी है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी।

पश्चिमी राजस्थान में शुरू हुई लू, 17 अप्रैल से चेतावनी लागू मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में अब लू का असर शुरू हो चुका है। दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगी हैं, जो हीटवेव की स्थिति का संकेत हैं। विभाग ने 17 अप्रैल से राज्य के कई जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में यलो अलर्ट, 17-18 अप्रैल को सतर्क रहने की सलाह जारी अलर्ट के अनुसार 17 अप्रैल को श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट रहेगा। वहीं 18 अप्रैल को श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

अप्रैल में ही बढ़ा तापमान, मई-जून में और बढ़ने के आसार विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के मध्य में ही इस तरह का तापमान सामान्य से अधिक है, जो आने वाले महीनों में और गंभीर स्थिति का संकेत दे रहा है। मई और जून में तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिससे हीटवेव की अवधि लंबी रहने की आशंका है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, हीट स्ट्रोक से बचाव के निर्देश जारी गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से संबंधित मामलों को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।