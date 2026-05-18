हीटवेव की चपेट में राजस्थान, दिन-रात बढ़ी तपिश, कई शहरों में 45 डिग्री के करीब तापमान

राजस्थान में भीषण गर्मी ने मई के मध्य में ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में दिन के साथ-साथ रातें भी तपने लगी हैं, जिससे आमजन के साथ पशु-पक्षियों पर भी असर साफ नजर आ रहा है।

राजस्थान में भीषण गर्मी ने मई के मध्य में ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में दिन के साथ-साथ रातें भी तपने लगी हैं, जिससे आमजन के साथ पशु-पक्षियों पर भी असर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई के लिए राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

पश्चिमी राजस्थान में पारा 45 डिग्री के पार रविवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सबसे अधिक तापमान में शामिल है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा जैसलमेर में 44.9, बीकानेर में 45, चित्तौड़गढ़ में 44.6 और फलोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। कोटा, टोंक (वनस्थली), श्रीगंगानगर, जोधपुर और चूरू जैसे शहर भी तेज गर्मी की चपेट में रहे।

रातों में भी नहीं मिल रही राहत गर्मी का असर सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रातों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। हनुमानगढ़ में रविवार की रात सबसे गर्म रही, जहां न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में 32.6, बाड़मेर में 32, फलोदी में 32.2 और जोधपुर में 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस तरह ‘वार्म नाइट’ की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल पा रही।

जयपुर में लगातार बढ़ रहा तापमान राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान भी 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक जयपुर में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है।

कोटा में जनजीवन प्रभावित, पशुओं के लिए इंतजाम कोटा में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और लोग घरों में ही रहने को मजबूर दिखे। गर्मी से राहत देने के लिए गौशालाओं में कूलर लगाए गए हैं और गायों पर दिन में दो से तीन बार पानी की बौछार की जा रही है।

अजमेर और अलवर में लू का प्रकोप अजमेर में लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगीं और दिनभर तेज धूप रही। यहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं, अलवर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया और वहां भी अगले दो दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

उदयपुर में पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा उदयपुर में तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे पिछोला और फतेहसागर झील के बोटिंग पॉइंट सूने नजर आए। जोधपुर में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री और न्यूनतम 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सीकर में दोपहर को सन्नाटा, लोग घरों में कैद सीकर में मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान 42.5 डिग्री तक पहुंच गया। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग तेज गर्मी और लू से बचने के लिए घरों में ही कैद रहे।