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राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में रेड अलर्ट

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। लगातार चौथे दिन प्रदेश देश का सबसे गर्म इलाका बना रहा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक रहा।

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में रेड अलर्ट

राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। लगातार चौथे दिन प्रदेश देश का सबसे गर्म इलाका बना रहा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक रहा। इससे पहले लगातार तीन दिनों तक बाड़मेर सबसे गर्म शहर बना हुआ था।

चार जिलों में रेड अलर्ट, 13 जिलों में लू की चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार को भी गर्मी के तेवर को देखते हुए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आमजन को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम का मिजाज

हालांकि, बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट भी ली। बीकानेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में दोपहर बाद बादल छाए, तेज आंधी चली और हल्की बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद रेत का तूफान आने से जनजीवन प्रभावित हुआ।

इस सप्ताह राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस सप्ताह प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। दिन के समय तेज धूप और लू लोगों को परेशान करेगी, जबकि कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्की बारिश या आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इससे अस्थायी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।

जयपुर में दिनभर गर्मी, शाम को बदला मौसम

प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी जयपुर में बुधवार को दिनभर तेज गर्मी रही और अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में लू चली, लेकिन शाम होते-होते मौसम बदला और धूलभरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई।

सीकर में आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट

सीकर में भी चार दिनों की लगातार गर्मी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी और बारिश के चलते तापमान में करीब 2.5 डिग्री की गिरावट आई। हालांकि, तेज हवा के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं।

उदयपुर में गर्मी का असर बरकरार

उदयपुर में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले भी तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अलवर में शाम को आंधी से राहत

अलवर में दिन के समय तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और बादलों के कारण कुछ राहत मिली। वहीं, माचड़ी गांव में आंधी के चलते बिजली का खंभा गिर गया।

कोटा में हीटवेव का यलो अलर्ट

कोटा में भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। यहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है।

अजमेर में तेज धूप से लोग परेशान

अजमेर में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। यहां अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जोधपुर में भी रेड अलर्ट जारी

जोधपुर में भी गर्मी के तेवर कड़े बने हुए हैं। शहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अगले दो दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अत्यधिक गर्मी और लू से बचने के लिए दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सावधानी बरतें। कुल मिलाकर, राजस्थान में फिलहाल गर्मी का कहर जारी रहने वाला है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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