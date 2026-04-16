लू के थपेड़ों से बेहाल राजस्थान: दिन के साथ अब रात में भी बढ़ी तपिश

राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ-साथ रात में भी तापमान बढ़ने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बुधवार को राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया

राजस्थान में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ-साथ रात में भी तापमान बढ़ने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बुधवार को राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, वहीं कुछ इलाकों में हल्की हीटवेव भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है।

10 शहरों में 40°C के पार पहुंचा पारा राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी समेत करीब 10 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने आमजन का जीवन प्रभावित किया।

बाड़मेर सबसे गर्म, लू के कारण जनजीवन प्रभावित सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जहां पारा 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं जैसलमेर और फलोदी जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में हल्की हीटवेव का असर देखने को मिला। तेज गर्मी और लू के चलते दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में रहने को मजबूर हुए।

रातों में भी बढ़ी तपिश, टूटा रिकॉर्ड राज्य में सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी अब गर्म होती जा रही हैं। फलोदी में न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। इसके अलावा जयपुर समेत तीन अन्य शहरों में भी इस सीजन की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई। इससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है।

धूप ने झुलसाया, लोगों की परेशानी बढ़ी पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मौसम साफ रहा और तेज धूप ने लोगों को झुलसा दिया। सुबह से ही तेज धूप के कारण बाजारों में भीड़ कम रही और दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही काफी कम नजर आई। गर्म हवाओं के चलते बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

एक सप्ताह में और बढ़ेगा तापमान मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा असर विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे इलाकों में लू का प्रभाव और तेज हो सकता है। इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लू से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।